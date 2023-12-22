İklim değişiklikleri hepimize, dünya okyanusları ve su yüzeyinin altında yaşayan deniz yaşamının yanı sıra TreadRight Vakfı gibi girişimler tarafından yürütülen, deniz ve okyanusları koruma projeleri için büyük bir farkındalık sağladı. Dünyamızın kıtaları ve okyanuslarıyla ilgili sizler için hazırladığımız bu 10 gerçek, okyanusları koruma girişimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. “Panama Kanalı hangi okyanusları birbirine bağlar” gibi soruları bir kenara alalım ve gelin birlikte okyanuslar hakkındaki bu gerçekleri inceleyelim.

1. Okyanuslarımız Dünya Yüzeyinin Yüzde 70’inden Fazlasını Kaplar

Dünyanın çok büyük bir kısmını okyanusların kapladığı gerçeği, bu deniz habitatlarının gezegenimiz için ne kadar hayati olduğunu ve daha keşfedilecek çok şey olduğunu ortaya koyuyor.

2. Okyanuslarımız Dünya Yaşamının Büyük Bir Kısmına Ev Sahipliği Yapıyor

Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı su altında olduğundan, deniz yaşamındaki türlerin sayısının karadakilerden daha çok olması şaşırtıcı olmayacaktır. Dünya’daki canlı türlerinin yüzde 94’ünün denizler ve okyanuslarda yaşadığı tahmin ediliyor.

3. Gezegenimizdeki Okyanusların Henüz Yüzde 5’i Keşfedildi

Yapılan araştırmalara göre insanlık, Dünya okyanuslarının yalnızca yüzde 5’ini keşfedebildi. Araştırmacılar günden güne keşiflerini artırdıkça okyanuslarımızı devamlı olarak daha iyi tanımaya başlıyoruz.

4. Dünyanın En Uzun Sıradağları Okyanusların Altındadır

Dünyanın en uzun dağ silsilesi olan Okyanus Ortası Sırtı, 65.000 kilometrelik bir mesafe boyunca neredeyse tamamen okyanusun altındadır. Bu dağ zincirinin Venüs veya Mars yüzeyinden daha az keşfedildiği söyleniyor.

5. Okyanusların Altında Dünyanın Tüm Müzelerinden Daha Fazla Tarihi Eser Var

Florida Keys Ulusal Denizleri Koruma Alanı’nda bulunan yaklaşık 1.000 gemi enkazı yatıyor. Akdeniz’in batık bronz heykeli Christ of the Abyss da dahil olmak üzere son yıllarda birçok sualtı müzesi oluşturuldu.

6. Okyanuslarımızdaki Deniz Ürünlerinin Yalnızca Bir Kısmını Biliyoruz

Dünya Deniz Türleri Siciline göre şu anda 240,470 tespit edilmiş deniz canlısı türü bulunuyor. Ancak bunun, her gün yeni deniz canlılarının keşfedilmesiyle birlikte var olan türlerin sadece küçük bir kısmı olduğuna inanılıyor.

7. Dünyamızdaki Oksijenin Yüzde 80’i Okyanuslarda Üretiliyor

Soluduğumuz oksijenin yüzde 70 ila 80’inin neredeyse tamamı deniz yosunları başta olmak üzere deniz bitkileri tarafından üretildiği düşünülüyor.

8. Okyanusun Altında Zehirli Nehirler ve Göller Bulmak Mümkündür

Tuzlu su ve hidrojen sülfür birleştiğinde, etrafındaki sudan daha yoğun hale gelir ve denizin altından akan bir göl veya nehir oluşturmasını sağlar.

9. Amerika Kıtasının Yarısından Fazlası Okyanusların Altında Yatıyor

Okyanusun altında sadece gezegenin büyük bir kısmı değil, Amerika Birleşik Devletleri var! Yalnız duymadınız, bu koca kıtanın dünya haritasında görünen kısmı normalde olanın yarısı; bir o kadar da yerin altında var!

10. Pasifik Okyanusu Dünyanın En Büyük Okyanusu Olup Yaklaşık 25.000 Ada İçerir

İçinde 25.000 ada bulunan Pasifik Okyanusu, gezegendeki herhangi bir yerden daha fazla adaya sahiptir. Devasa bir sayı, değil mi?