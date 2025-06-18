Dünyanın en büyük savaş gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nun önümüzdeki hafta Avrupa kıtasında, Orta Doğu’ya oldukça yakın bir bölgede konuşlandırılması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte, bölgede görev yapan üçüncü Amerikan uçak gemisi sahaya inmiş olacak.

İran ile İsrail arasında süregelen çatışmaların gölgesinde gelen bu gelişmenin, CNN’e konuşan bir ABD’li yetkili ve durumu bilen iki kaynak tarafından doğrulandığı belirtildi. USS Ford’un söz konusu bölgeye kaydırılması, Avrupa Komutanlığı sorumluluğuna giren bir konuşlanma planının parçası. Bu planın geçen yıl sonundan bu yana gündemde olduğu, ancak şimdiki koşullar göz önünde bulundurularak geminin Doğu Akdeniz’e, yani İsrail’e yakın bir noktaya yönlendirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Ayrıca, başka bir uçak gemisinin de Orta Doğu’ya doğru ilerlediği aktarıldı. Bu geminin ya bölgede hali hazırda bulunan USS Carl Vinson’a katılması ya da onun görevini devralması öngörülüyor.

Amerikan ordusu, uçak gemilerini kriz zamanlarında askeri caydırıcılık aracı olarak devreye sokuyor. Bu dev gemiler, savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenleyebiliyor; füze ya da İHA tehditlerini bertaraf etme kapasitesine sahip. Ayrıca, gemilere eşlik eden diğer savaş araçlarıyla deniz, hava ve denizaltı tehditlerine karşı kapsamlı savunma sağlanıyor.