Meta'nın bu hafta aylık aktif 500 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladığı X (Eski adıyla Twitter) rakibi platformu Threads, Türkiye'de yeniden kullanıma sunuldu. Şirket, Threads'in yeni özelliklerle Türkiye’ye geri döndüğünü açıklarken, Threads'deki yenilikler ise şöyle sıralandı:

İŞTE THREADS’DEKİ YENİLİKLER

Gelişmiş Web Deneyimi: Threads.com ile kişiselleştirilebilir, çok sütunlu bir masaüstü düzeni sunuldu. Kullanıcılar artık favori aramalar, özel akışlar, bildirimler ve analizler için gerçek zamanlı otomatik güncellemelerle desteklenen ayrı sütunları istedikleri gibi sabitleyebiliyor.

Threads Toplulukları: Spor, müzik ve TV gibi farklı ilgi alanlarına yönelik, herkesin katılabileceği alanlar sunuluyor. Böylece kullanıcılar kendileriyle aynı ilgi alanlarını paylaşan kişilerle bağ kurabiliyor.

Özel ve Paylaşılan Akışlar: Threads’de artık ilgi alanlarına özel akışlar aracılığıyla düzenleme özelliği mevcut. Kullanıcılar bu akışları herkese açık hale getirebiliyor ve bağlantılar ya da direkt mesajlar üzerinden başkalarıyla paylaşabiliyor.

Direkt ve Grup Mesajlaşma: Kullanıcılar artık doğrudan uygulama içinden, medya desteği ve güçlü gizlilik kontrolleri eşliğinde sohbeti bire bir sürdürebiliyor veya arkadaşlarını maksimum 50 kişilik grup sohbetlerinde bir araya getirebiliyor.

Canlı Sohbetler: Kullanıcılar, önemli kültür ve spor etkinlikleri sırasında dinamik, herkese açık grup sohbetlerine katılabiliyor. Canlı skorlar, gerçek zamanlı anketler ve “yazıyor” göstergeleri sunan Canlı Sohbetler ile gerçek zamanlı deneyimler yaşayabiliyor.

İçerik Üreticisi ve İşletme Araçları: İçerik üreticileri ve işletmeler için 100 adede kadar fikir kaydetmeyi mümkün kılan taslak özelliği, web üzerinde içerik planlama işlevi ve detaylı profil analizleri kullanıma sunuyor.