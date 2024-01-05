Dünyanın en büyük traktörü ve birçoğu genelde tarım ve inşaat sektörlerinde kullanılır. Çeşitli traktör türleri vardır ve bunlar; çiftçilik, tırmıklama, toprak işleme, hasat ve ekim gibi işler için oldukça kullanışlıdır. Makalemizde, fiyatlarıyla el yakan, devasa boyutları ve beygirleriyle dünyanın en büyük traktörü listesinin 5 adayını sizlerle buluşturuyoruz:

Big Bud 16V-747 Traktör Big Roy: Çok Yönlü 8-WD Model 1080 Traktör AGCO Challenger MT975B Traktör Case IH Steiger Quadtrac 620 Traktör Upton HT14 / 350 2WD Traktör

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Dünyanın En Büyük Traktörleri

1. Big Bud 16V-747 Traktör

Big Bud 8.5 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindedir ve bu 4WD traktörün 2.5 metre uzunluğundaki tekerlekleri Clark D-85840 akslarına monte edilmiştir. Bu canavar, 1.100 beygir gücü üretebilen 16 silindirli, 2 aşamalı bir motora sahip. Yakıt deposu 4000 litre dizel ve hidrolik deposu 600 litre hidrolik sıvı tutar. 60 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük traktörü çekişmelerinde ilk sıradadır.

2. Big Roy: Çok Yönlü 8-WD Model 1080 Traktör

Big roy, dört akslı 8 tekerlekli bir traktördür ve 24 ton pound ağırlığındadır. 9.5 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 3.5 metre yüksekliğinde ve 600 HP V-12 19L Cummins motorla çalışıyor. Makine, çeki çubuğunun görüntülerini kabinin kontrol paneline yerleştirilmiş TV monitörüne iletmek için toza dayanıklı 120 derecelik bir kamera ile ayarlanır. Big roy 2000 litre dizel yakıtı tutabilir ve 6 silindirli, 500 hp turbo şarjlı Cummins KTA1150-600 ile çalışır.

3. AGCO Challenger MT975B Traktör

AGCO Challenger traktör, 7.3 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğiyle dünyanın en ağır ve en geniş şasilerinden birine sahiptir. Bu 4WD belden kırmalı traktör, 28 ton ağırlığında ve 4 metreden biraz daha uzun. 1476 litrelik bir yakıt deposuyla çalışan ve 570 hp üreten bir Caterpillar 570 HP 18.1L 6 silindirli dizel motorla güçlendirilmiştir.

4. Case IH Steiger Quadtrac 620 Traktör

Case IH Steiger Quadtrac 620 traktörü, dünyanın en büyük yakıt verimli ve en güçlü traktörlerinden biridir. Traktör 7.5 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğindedir. 12.9-L Case IH FPT motor ile, iki aşamalı turboşarjlı, en yüksek 682 HP üretebilir.

5. Upton HT14 / 350 2WD Traktör

Upton HT14 / 350 2WD traktör, Cummins 14.0L 6 silindirli dizel motor ile dünyanın en güçlü 2WD tarım traktörüdür. Bu canavar 25 ton ağırlığında ve arka aksı 30 ton civarı bir kapasiteye sahip.