Dünyanın en iyi filmlerinin müziklerini sahneye taşıyan "Film On The Stage" müzikal gösterisi, 14 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya’da izleyici ile buluşacak. İlki 14 Ocak Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek bu özel gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

"Titanik", "Baba", "Kadın Kokusu", "Pulp Fiction", "Gladyatör", "Cesur Yürek" ve dünya sinemasının akıllarda yer etmiş en iyi filmlerinin en az kendileri kadar ünlü müzikleri "Film On The Stage" müzikali ile sahneye taşınıyor. Film müziklerinin özgün dans koreografisi ve senfoni orkestrası eşliğinde sahneleneceği gösteri, 14 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Ersin Ayhan’ın üstleneceği performansta unutulmaz film müzikleri Şef Musa Göçmen’in yönetimindeki Musa Göçmen Orkestrası tarafından seslendirilecek. 7’den 70’e herkesin ezbere bildiği film şarkıları da Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören tarafından seslendirilecek. Galip Emre’nin klasik ve modern dansı buluşturduğu ve Türkiye’nin seçkin dansçılarının yer aldığı koreografiyle de film sahneleri sahnede bir kez daha canlandırılacak. Seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak gösterinin kostüm tasarımını Gökçe Şener üstlenirken, ışık tasarımını Mustafa Bal, yönetmen yardımcılığını Azra Bölek Güllü, görsel tasarımını Çağlar Ülker, Fırat Tügen, afiş tasarımını Ecem Şirin, dijital medya yönetimini Cansu Battal gerçekleştirdi.

Gösteri, İstanbul seyircisiyle 14 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde buluştuktan sonra İzmir, Ankara ve Konya’da da sahnelenecek. Film On The Stage gösterisinin biletlerine Biletinial üzerinden ulaşılabilecek.