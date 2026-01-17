Rüstempaşa Mahallesi Fatih Caddesi’nde üzerinde bulunan cep telefonu teknik servisinden telefon alan kişiler ile işletmeciler arasında yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. İşyerine 9 kişilik kalabalık bir grupla gelen şahıslar ile esnaf kapı önünde tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kavgada işletme sahibinin burnu kırılırken yanındaki arkadaşı ve ağabeyi aldığı darbelerle yaralandı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan işletme sahibi Mustafa Yargıcı, yaklaşık 3 hafta önce bir kişiye telefon sattığını belirterek, "Bu arkadaş telefondan memnun kalmıyor, iade etmek istiyor. Ben bu telefonu geri almak istiyorum, çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Arkadaş bunu kabul ediyor, geliyor. Seçenek sunuyorum ben arkadaşa telefonu geri alayım veyahut da onarıp sana vereyim diye. Arkadaş onarılmasını kabul ediyor. 3 hafta sonra tekrardan yanıma geliyor. Telefondan memnun kalmadığını, bana ücret iadesini yapmamı istediğini söylüyor. Bunun üzerine ben yine kabul ediyorum. Yanımdaki arkadaş kabul etmiyor bu sefer. Tartışıyoruz arkadaşla. Ben de bunları dükkandan kovuyorum. Akşamüzeri oldu, saat 8 civarında bu arkadaş beni geri arıyor. Küfürlü bir şekilde ağzı alınmayacak kelimeler kullanıyorlar. Bunun üzerine ben de tekrardan çağırıyorum arkadaşları konuşalım, orta yolu bulalım diye. Arkadaşlar 8 kişi toplaşıp geliyorlar tekrardan. Bunun üzerine arkadaşlarla beraber çay ocağına gidiyoruz, orta yolu bulacağız diye. Çay ocağında ağzı alınmayacak kelimeler kullanılıyor. İşte şöyle diyeyim size, ağzını mermi dolduracağım, mermi manyağı yapacağım seni gibisinden konuşuyorlar. Bunun üzerine esnaf arkadaşlar sağ olsunlar araya giriyorlar, o şekilde uzaklaştırıyoruz arkadaşları. Bu sefer dükkanımı basmaya geliyor bu arkadaşlar. Dükkan önünde de arbede başlıyor, darp ediliyoruz. Gördüğünüz gibi benim burnum kırılıyor, işte arkadaşımın gözü morarıyor. Olay bundan ibaret, arkadaşlar da farklı ifadeler kullanmışlar polislere karşı yalan şekilde. Hakkımızı savunacağız. Esnaf olarak zor durumdayız" dedi.