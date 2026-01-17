Türkiye, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışının etkisine girerken, 41 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar, aşırı soğuk ve kar yağışının özellikle kalp ve solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde riskleri artırabileceğini, kronik hastalıkların alevlenmesine yol açabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, diyabetli hastaların soğuklarda daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek uyardı; "Hem çok soğuk hem de çok sıcak hava kan şeker seviyenizi değiştirebilir. Kan şekeri (kan glukozu) yönetiminde diyabetli bireyler çoğunlukla beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımına odaklanır ancak hava şartlarının da kan şekeri üzerinde etkili olabildiğini unutmamak gerekir."

Soğuk havayla başa çıkmanın stres tepkisini tetikleyebileceğini aktaran Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, "Vücudumuzun bununla doğal olarak mücadele etme yollarından biri, stres hormonlarını salgılamaktır. Bu da insülin üretimini azaltır ve depolanmış kan şekerini serbest bırakır. Bunun yanı sıra, enjekte edilen insülin soğuk havalarda daha yavaş emilebilir" ifadelerini kullandı.

Düşük sıcaklıklar, hipoglisemi belirtilerini gizleyebilir

Soğuk havanın diyabet yönetimini çift yönlü etkilediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Soğuk hava, cilt sıcaklığının düşmesine bağlı olarak insülin salgısının azalmasına ve enjeksiyon sonrası insülinin daha yavaş emilmesine yol açar. Özellikle tip 2 diyabetlilerde ve diyabeti olmayan bireylerde soğuk havalarda hipoglisemi (düşük glikoz seviyeleri) riski de artabilir. Çünkü vücut üşüdüğünde daha fazla glikoz yakar ve bu durum kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Ayrıca düşük sıcaklıklar; titreme, üşüme veya uyuşma gibi belirtileri maskeleyerek hipogliseminin fark edilmesini geciktirebilir. Bu nedenle soğuk havalarda kan şekeri takibi daha da önemlidir."

Hareketsizlik ve yüksek karbonhidrat kan şekerini yükseltiyor

Kış aylarında yaşam alışkanlıklarının belirgin şekilde değiştiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Vardar, "Kış döneminde insanlar daha az hareket ediyor, buna karşılık daha yüksek karbonhidrat içeren besinlere yöneliyor. Bu iki faktör birlikte kan şekerinin yükselme riskini ciddi biçimde artırıyor. Fiziksel aktivitenin azalması, vücudun insüline duyarlılığını düşürüyor ve bu durum kan şekerinin kontrolsüz şekilde yükselmesine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında boğaz, idrar yolları ve bağırsak enfeksiyonları ile gribal enfeksiyonların daha sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Vardar, bu durumun kan şekerini yükseltebileceğine dikkat çekti. Vardar, "Enfeksiyon geçiren diyabet hastalarının kan şekerlerini daha yakından takip etmeleri gerekir. Özellikle insülin kullanan hastalarda, hekimin önerisiyle insülin dozunun geçici olarak artırılması gerekebilir" uyarısında bulundu.