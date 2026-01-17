Elazığ Medilines Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kemal Diribaş, rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Rahim ağzı kanseriyle oldukça sık karşılaşıldığını aktaran Diribaş, kanseri erken dönemde başlangıç aşamasındayken yakalayıp basit tedavilerle yok etme şanslarının olduğunu ifade etti. Yıllık smear taramaları ve HPV testiyle erken tanı koymanın mümkün olduğunu vurgulayan Diribaş, günümüz yüzyılında rahim ağzı kanserlerinden ölen her insanın büyük bir ihmal sonucu ölebileceğini söyledi.

Kanser haftası nedeniyle rahim ağzı kanserleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Diribaş, "Rahim ağzı kanserleri kadın jinekolojik kanserleri içerisinde oldukça sık karşılaştığımız bir kanser türüdür. Bu nedenle bizim poliklinik pratiğimizde oldukça önem verdiğimiz bir konudur. Karın içi bir organ olmasına rağmen gözle muayene edebilmemiz bizim açımızdan çok önemlidir. Rahim ağzı kanserlerini erken dönemde başlangıç aşamasındayken yakalayıp basit tedavilerle yok etme şansımız olduğu için önleyici anlamda çok önem vermekteyiz. Yıllık smear taramaları ve HPV testiyle erken tanı koymamız mümkündür. Bu yüzyılda rahim ağzı kanserlerinden ölen her insan büyük bir ihmal sonucundandır" diye konuştu.

Yılda en az bir kez pap smear taramasını öneren Diribaş, "5 yılda bir de HPV taramasını öneriyoruz. Eğer bunlarda bir risk tespit edilirse bir ileri aşama olan kolposkopie dediğimiz ileri yöntemlerle çok erken evrede öldürücü olan rahim kanserlerini yakalama şansımız vardır. Bu nedenle herkese jinekolojik muayenelerini yaptırıp yıllık smearlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Rahim ağzı kanserini erken aşamada yakalayamazsak ileri aşamalarda daha büyük ameliyatlara ve daha zorlayıcı olan kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi etme durumuna geçilebiliyor. Bu nedenle mutlaka erken evrede ve yıllık smear takiplerini yaptırarak bu kanserlerde kadınların kendilerinden koruma şansları var. HPV testi pozitif çıkarsa korkmayın. Vücut HPV’nin yüzde 90-95 oranını 5 yıl içerisinde atabiliyor. Bu nedenle bende HPV çıktı diye korkmanın veya çekinmenin bir faydası olmaz. Jinekoloji doktorlarına müracaat ederek erken evrede tedavisini yaptırabilirler. Kanserden korkmayın ama takiplerini mutlaka yaptırın. Rahim ağzı kanserlerinin 30’lu yaşlarda pik yaptığı bir dönem var ama asıl 50 yaşından sonra pik yapmaktadır. Bu nedenle özellikle menapoz dönemi sonrasında yılda en az bir kez, rahim ağzı smearlarını aldırmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.