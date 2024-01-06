Dünyada yedi kıta vardır, Asya bunların en büyüğüdür ve kara kütlesine göre Avustralya, Asya’nın neredeyse beşte biri büyüklüğe sahip olmasıyla dünyanın en küçük kıtası olarak kabul edilir, ayrıca Avrupa kıtası da 2.5 milyon kilometre kareden biraz daha fazla olduğu için Avustralya’nın pek de gerisinde sayılmaz.

Nüfusa göre büyüklüğü değerlendirecek olursak, Avustralya tüm Okyanusya’da (Yeni Zelanda dahil) 40 milyonun biraz üzerinde sakiniyle ikinci sırada yer almaktadır. Dünyanın en az nüfusa sahip kıtası olan Antarktika’da yaşayan yalnızca binlerce kişi vardır ve nüfus anlamında en küçük kıta da burasıdır.

Avustralya’nın Yüz Ölçümü İle Nüfusunun Oranı

Bahsettiğimiz üzere Avustralya kıtası, yüz ölçümü olarak dünyanın en küçük kıtasıdır. Toplamda 7,686,884 kilometre kareyi kapsamaktadır ve bu, Brezilya ülkesinden ve bitişiğindeki birçok ülkeden daha büyüktür. Pasifik Adası bölgesini çevreleyen küçük ada uluslarını da içerdiğini düşünecek olursak, bunu azımsamamak gerekir.

Avrupa, en küçük ikinci kıta olarak yaklaşık 2.5 milyon kilometre kare daha büyüktür ve toplam 10.354.636 kilometre kare ile Antarktika yaklaşık 14.245.000 kilometre kare ile üçüncü en küçük kıtadır.

Nüfus söz konusu olduğunda ise teknik olarak Avustralya ikinci en küçük kıtadır. Antarktika’yı hariç tutarsak (ki genelde bu şekilde kabul edilir), Avustralya bu alanda da en küçüğüdür ve sonuç olarak Avustralya’nın en küçük nüfuslu kıta olduğunu da söyleyebiliriz. Antarktika’da yazları ortalama 4.000 araştırmacı kalırken, kışın bu sayı 1.000’e düşer.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan dünya nüfusu istatistiklerine göre, Okyanusya 40,467,040; Güney Amerika 426,548,297; Kuzey ve Orta Amerika 540.473.499; Avrupa 739.207.742; Afrika 1.246.504.865; ve Asya 4.478.315.164 nüfusa sahiptir.

Avustralya İle İlgili Diğer Karşılaştırmalar

Avustralya, etrafı tamamen sularla çevrili dev bir adadır, ancak aynı zamanda bir kıta olarak kabul edilebilecek kadar büyüktür ve bu da Avustralya’yı “dünyanın en büyük adası” yapar.

Avustralya aynı zamanda dünyanın en büyük altıncı ülkesidir ve ek olarak, tamamı Güney Yarımküre’de olan en büyük ülkedir (Dünyadaki ülkelerin birçoğu Kuzey Yarımküre’de olduğu için bu biraz normal aslında)

Büyüklüğüyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, Avustralya aynı zamanda yedi kıtanın en kurak ve en sıcak kıtasıdır, aynı zamanda Güney Amerika’nın yağmur ormanları dışındaki tehlikeli ve egzotik yaratıklardan bazılarına sahiptir.

Avustralya’nın Okyanusya ile İlişkisi

Birleşmiş Milletler’e göre Okyanusya, Avustralya, Papua Yeni Gine’yi içeren ve Endonezya, Yeni Gine ve Malay Takımadalarını hariç tutan Pasifik Okyanusu adalarından oluşan coğrafi bir bölgeyi temsil ediyor. Bununla birlikte, bu coğrafi grup Yeni Zelanda, Melanezya, Mikronezya ve Polinezya’nın yanı sıra ABD’nin Hawaii adası ve Japonya’nın Bonin Adaları’nı içerir.

Zaman zaman, güney Pasifik’e atıfta bulunurken insanlar Avustralya’yı Okyanusya’nın dışında görürler ve “Avustralya ve Okyanusya” şeklinde söylemeyi tercih ederler. Ek olarak, Avustralya ve Yeni Zelanda ikilisi bazı insanlar tarafından İngilizce tabirle “Australiasia” olarak anılır.