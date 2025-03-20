Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, "2025 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Raporu"nu yayımladı. İskandinav ülkeleri, mutluluk sıralamasında bir kez daha zirveyi paylaştı. Finlandiya, 147 ülkenin bulunduğu listede 8. kez üst üste birinci sırada yer alırken, onu Danimarka, İzlanda ve İsveç izledi.

Geçen yıl 23. sırada yer alan ABD, bu yıl da ilk 20'ye giremedi ve 24. sıraya geriledi. Kosta Rika ve Meksika ise ilk kez en mutlu 10 ülke arasında yer almayı başardı.

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi şu şekilde sıralandı; Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsveç, Hollanda, Kosta Rika, Norveç, İsrail, Lüksemburg, Meksika. Listede Almanya 22., İngiltere 23., Fransa 33., İspanya 38., İtalya 40’ıncı sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 98. sırada yer alan Türkiye ise bu yıl 94’üncü sıraya yükseldi. Savaşın devam ettiği Ukrayna 105’ten 111’inci sıraya düşerken, Rusya ise 72’inci sıradan 66’ya yükseldi. Çatışma ve yoksullukla mücadele eden Afganistan ise 147’ince ülke olarak listenin sonunda yer aldı.

Dünya Mutluluk Raporu hazırlanırken katılımcılardan yaşamlarını 10 ve 0 arasında değerlendirmeleri istendi. Refah Araştırma Merkezi, soruya ek olarak raporda yer alan ülkelerdeki, kişi başına düşen milli hasıla, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, yardım faaliyetleri ve yolsuzluk oranı değişkenlerini de değerlendirdi.



"Mutluluk, yalnızca yüksek maaşlarla ilgili değil"

Oxford Üniversitesi ile ortak çalışma yürüten anket şirketi Gallup'un Genel Müdürü Ilana Ron Levey yaptığı açıklamada, listenin başında İskandinav ülkelerinin bulunmasının şaşırtıcı olmadığını ifade ederek bu ülkelerde istikrar olduğunu vurguladı. Finlandiya’nın çok uçta bir ülke olduğunu belirten Levey, Finlandiyalıların birbirine güvenme, geleceğe umutlu bakma, kurumlara güvenme, arkadaş ve aile desteği gibi nedenlerde dünyadaki birçok toplumdan daha mutlu olduğunu söyledi. Levey, "Finlandiya ile ilgili bir diğer önemli noktanın ise ülke içinde ABD gibi ülkelere kıyasla refah eşitsizliğinin daha az olmasından kaynaklandığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Diğer ülkelerin Finlandiya'dan öğrenebileceği bir şey daha olduğunu belirten Levey, bunun yardım faaliyetleri olduğuna dikkat çekerek, "Yapılan iyi işler aynı zamanda iyiliği yapanın da mutluluğunu artırır" dedi.

Listedeki ülkelere bakıldığında mutluluğun yalnızca maddi gelirle bağlantılı olmadığını anlatan Levey, "Mutluluk, yalnızca gayrisafi yurt içi hasıla veya daha yüksek maaşlarla ilgili değil, daha çok güven, sosyal bağlar, iyi ilişkiler ve tüm bu farklı boyutlarla ilgilidir. En mutlu ülkeleri gerçekten ayıran şey, güçlü ilişkilere güvenmek, gelecekten umutlu olmak, yardım faaliyetleri ve başkalarının iyi niyetine inanmaktır" şeklinde konuştu.