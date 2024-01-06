Günümüzde özellikle de Guinnes Rekorlar Kitabı’nın kayıtlarında bulunan oldukça ilginç rekorlar mevcut. Bunlardan birisi de Dünyanın En Yaşlı İnsanı rekoru. İnsanların ulaşabileceği yaşları görmek büyüleyici, bu yüzden bu kategori Guinnes Rekorları arasında modasını hiç yitirmeyecek gibi görünüyor.

Yaşayan en yaşlı insanların yanı sıra, 1980’de 101 yaşında boşanmış en yaşlı kişi olan Harry Bidwell’in hikayesi de dahil olmak üzere, yıllar boyunca yaşlılar tarafından kırılan bir dizi rekor mevcut. Peki, dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı insan kaç yaşındaydı? Günümüzde yaşayan en yaşlı insan (erkek veya kadın) kaç yaşında? Uzun yaşamlarının sırları ne? Çok şanslısınız ki hepsi makalemizde!

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Gelmiş Geçmiş En Yaşlı İnsan Kimdir?

Günümüze kadar yaşamış en yaşlı kişi ve en yaşlı kadın unvanını taşıyan kişi, 122 yıl 164 günlükken ölen Jeanne Louise Calment idi (Doğumu 21 Şubat 1875). 120. doğum gününde gelecekten ne beklediği sorulduğunda, “Kısa bir gelecek bekliyorum” diye yanıtlamıştı.

21 Şubat 1875’te doğdu, dünya savaşlarını, İspanyol Gribini yaşadı ve hatta 1888’de Vincent Van Gogh ile tanıştı.

Kendisi, aynı zamanda 114 yaşında Vincent and Me (Kanada, 1990) filminde yer alan bir oyuncu, bunu başararak dünyanın en yaşlı oyuncusu olma unvanını da elde etti. Sağlıklı ve hareketli bir hayat yaşadı, 80’li yaşlarında eskrim yapmaya başladı ve 100’lerinde bisiklet sürmeye devam etti, ancak 4 Ağustos 1997’de vefat etti.

Uzun yaşamın sırrının zeytinyağı ve çikolata olduğunu iddia etti; 120 yaşında sigarayı bıraktı.

Hayatta Olan En Yaşlı İnsan Kimdir?

Kane Tanaka (Japonya, Doğum tarihi 2 Ocak 1903) şu anda yaşayan en yaşlı kişidir ve 117 yıl 41 gün (12 Şubat 2020 tarihinde doğrulanmıştır) yaşındadır.

En son doğum gününü Japonya Fukuoka’daki huzurevinde lezzetli bir pastayla kutladı. Kane zihnini aktif tutmayı sever ve bakım evinde normal bir günde sabah 6’da uyanır, öğleden sonra genellikle matematik gibi konularla ilgilenir..

Kane’in en sevdiği aktivitelerden biri bir Othello oyunudur ve klasik tahta oyununda genellikle huzurevi personelini yenerek uzmanlaşmıştır. Kane’den önce yaşayan en yaşlı kişi (kadın), 22 Temmuz 2018’de 117 yaşında 81 günlük olan Japon kadın Chiyo Miyako’ydu (Doğumu 2 Mayıs 1901). Chiyo, 22 Temmuz 2018’de vefat etti ve unvan Kane Tanaka’ya geçti.

Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Yaşlı Adamı (Erkeği) Kimdir?

20. yüzyılın başından bu yana, 24 kişi “dünyanın en yaşlı insanı” rekorunu elinde tuttu ve bunlardan sadece ikisi erkekti. Jiroemon Kimura (Japonya, Doğum tarihi 19 Nisan 1897) 2012’de rekoru elinde tutan son kişiydi.

Kimura 65 yaşına kadar Postanede çalıştı. Kişisel sloganı “uzun yaşamak için hafif ye” idi ve bunun uzun ömrün anahtarı olduğuna inanıyordu. Yaşayan en yaşlı kişi olduğu onaylandığında 115 yaşındaydı ve vefat ettiğinde ise 116’sındaydı.

Şimdiye kadar yaşamış en yaşlı kişi erkek rekorunu elinde tutuyor. En yaşlı erkek rekorunu elinde tutan diğer kişi, Porto Rikolu Emiliano Mercado Del Toro’dur (Doğumu 21 Ağustos 1891).

Rekoru 2005’te elde etti ve bir zamanlar Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Hava Kuvvetleri’nde görev yaptığı için en yaşlı gazi olarak da anılıyor.

Hayatta Olan En Yaşlı Erkek Kimdir?

Bu makale yazıldığı sıralarda, yaşayan en yaşlı erkek için herhangi bir güncel kayıt bulunmuyor. Guinness Dünya Rekorları, şu anda bu unvan için olası rekor sahiplerini araştırıyor.

Yaşayan en yaşlı erkek rekorunu elinde tutan son kişi, 30 Mart 2020 itibarıyla 112 yıl 1 günlük olan Bob Weighton’dı (Birleşik Krallık, Doğum tarihi 29 Mart 1908).

Bob 28 Mayıs 2020 Perşembe günü kanser nedeniyle ne yazık ki vefat etti. Ailesi, İngiltere’nin Hampshire, Alton kentindeki evinde uykusunda huzur içinde öldüğünü doğruladı.

Rekor daha önce, 12 Şubat 2020 itibarıyla 112 yıl 344 günlük olan Chitetsu Watanabe (Japonya, Doğum tarihi 5 Mart 1907)’ye aitti. O da 23 Şubat 2020’de vefat etti.

Chitetsu, Ocak 2019’da yerel bir gazeteye verdiği röportajda, uzun ömürlü olmanın sırrının “sinirlenmemek ve devamlı olarak gülümsemek” olduğunu söylemişti.

Biraz İlginç Bir Rekor: En Yaşlı Evli Çift

7 Şubat 1941’de evlenen Julio Cesar Mora Tapia (Ekvador, Doğum tarihi 10 Mart 1910) ve 104 yaşındaki Waldramina Maclovia Quinteros Reyes (Ekvador, Doğum tarihi 16 Ekim 1915) en yaşlı evli çift olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’nda yer alıyor.

110 yaşındaki Julio ve 104 yaşındaki Waldramina, 79 yılı aşkın süredir evliler ve ilişkileri zamanla güçleniyor. Waldramina, Julio ile aynı binada yaşayan kız kardeşini ziyarete gittiğinde tanıştılar. En yaşlı evli çiftin toplam yaşı 214 yıl ve 358 gündür (23 Haziran 2020’de doğrulandı).

Çift, “Karşılıklı sevgi ve saygı, dürüstlük ve aile değerlerine dayalı bir ilişki; sağlıklı bir evliliğin ve birlikteliğin anahtarıdır.” açıklamasıyla ilişkilerinin sırrını da verdi..

Dünyanın En Yaşlı İnsanları Nasıl Onaylanıyor?

Guinness Dünya Rekorları, yaşlanma araştırmasında gerontoloji baş danışmanı Robert D. Young ile birlikte çalışıyor ve özel bir ekiple adayları yerinde ziyaret edip gerekli kanıtlar dahilinde rekorları onaylıyor.