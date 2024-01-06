Dünyanın en güzel 20 filmiyle tanışmaya hazır mısınız film delileri? Özellikle karantina günlerinde vaktinizin çoğu evde geçiyor, en azından öyle olmasını umuyoruz. Evde geçen boş vakitlerde yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri ise dizi-film izlemek şüphesiz! Korku, macera, bilim kurgu ve aksiyon filmi gibi kategorilerden oluşan ve IMDB’ye göre “Dünyanın en güzel filmi” olarak kabul edilen 20 filmi sizler için bir araya getirdik.

20. City of God (Tanrı Kent, 1994 IMDB: 8,6)

Rio’nun kenar mahallelerinde, biri fotoğrafçı, diğeri de kral olmak için mücadele ederken iki çocuğun farklı hikayelerini konu alan bir film… Birinin fotoğrafçı olma hayali var ancak fotoğraf makinesi alacak parası yok, diğeri ise tam anlamıyla bir suçlu niteliğine sahip; acımasız, hırslı ve akıllı… Acı ve gerçekleri konu alan, kana hassasiyetiniz olmadığı takdirde izlemenizi kesinlikle önereceğimiz bir film.

19. Guguk Kuşu (1975, IMDB: 8,7)

Damarında kan değil, elektrik dolaşan ve ağzı oldukça iyi laf yapan bir mahkum düşünün. Ancak mahkum bir hapishanede değil, bir eyaletin akıl hastanesinde olunca işler biraz karışık bir hal alıyor.

18. Sıkı Dostlar (1990, IMDB: 8,7)

Henry Hill adındaki gangster ve mafya içinde geçirdiği hayata dair yazılmış hikayesi, karısı Karen Hill ve İtalyan-Amerikan suç sendikasındaki mafya ortakları Jimmy Conway ve Tommy DeVito ile olan ilişkisini anlatıyor.1991 yılında 6 dalda Oscar adayı gösterilmiş olan bu film gerçekten izlemeye değer.

17. Matrix (1999, IMDB: 8,7)

Biri yaşam ve diğeri yaşamın ötesinde olan iki gerçeklik bulunur. Biri rüya ve diğeri Matrixtir! Bir yabancının, bilgisayar korsanı Neo’yu yasak bir yeraltı dünyasına götürdüğünde ortaya çıkan şok edici gerçeğe göre, hayat; siber-zekanın bir aldatmacasıdır.

16. Star Wars: Yeni Bir Umut (1977, IMDB: 8,6)

Luke Skywalker galaksiyi İmparatorluğun dünyayı yok eden savaş istasyonundan kurtarmak için Jedi Şövalyesi, ukala bir pilot, bir Wookiee ve iki droid ile güçlerini birleştirirken aynı zamanda Prenses Leia’yı gizemli Darth Vader’dan kurtarmaya çalışıyor.

15. Star Wars: İmparatorun Dönüşü (1980, IMDB: 8,7)

Buz gezegeni Hoth’ta İmparatorluk tarafından Asiler acımasızca alt edildikten sonra Luke Skywalker, arkadaşları Darth Vader ve galaksinin her yerinde Boba Fett adında bir ödül avcısı tarafından takip edilirken Yoda ile Jedi eğitimine başlar.

14. Dangal: Güreşçi (2016, IMDB: 8,4)

Mahavir Singh adında bir güreşçiyi canlandıran Aamir Khan, filmin yapımcılığını Disney’le birlikte üstleniyor ve hayranlarını yine büyülemeyi başarıyor.

13. Fight Club (Dövüş Kulübü, 1999, IMDB: 8,8)

İnsomnia (uykusuzluk) hastası bir ofis çalışanı ve umursamaz bir sabun üreticisi, çok ses getirecek bir yeraltı dövüş kulübü kuruyor.

12. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001, IMDB 8,8)

Shire adı verilen şehirde yaşayan uysal bir Hobbit ve sekiz arkadaşı, güç yüzüğünü yok etmek ve dünyayı Lord Sauron’dan kurtarmak için bir yolculuğa çıkar.

11. Inception (Başlangıç, 2010, IMDB 8,8)

İnsanların bilinçaltlarının derinliklerindeki kurumsal sırları çalmasıyla tanınan bir hırsız, bir CEO’nun zihnine bir “fikri” yerleştirme görevine atanır. Yani kendisinden, asıl yaptığı işin tam tersini yapması istenir. Leonardo DiCaprio’yu bu ilginç rolde gördüğümüz bu filmi izlemekten büyük keyif alacaksınız!

10. Forrest Gump (1994, IMDB: 8,8)

ABD’deKennedy ve Johnson’ın başkanlıkları, Vietnam olayları, Watergate ve diğer tarihi olaylar, tek arzusu çocukluk aşkıyla yeniden bir araya gelmek olan 75 IQ’ya sahip Alabamalı bir adamın bakış açısıyla ortaya çıkıyor.

9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966, IMDB: 8,8)

Filmimiz, isimleri İyi, Kötü ve Çirkin olan üç adet silah arkadaşının hazine avcılığı yaptıkları aksiyon dolu maceralarını konu alıyor.

8. 12 Öfkeli Adam (1957, IMDB: 8,9)

Latin Amerikalı bir genç, babasını öldürdüğüne dair yapılan suçlamalara maruz kalır. Suçlu görülecek olursa idama mahkum edileceği açıklanan sanık hakkında 12 jüri üyesi karar verecektir. 8. Jüri üyesi hariç tamamının “suçlu” oyu verdiği bu gencin hikayesini garip duygularla izleyeceksiniz.

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003, IMDB: 8,9)

Sauron’un orduları zamanla büyümeye devam etmektedir, Frodo ve Sam ise korkulu bir yolculuğun ortasında ve Mordor’a milim milim yaklaşmaktadır. Güç yüzüğünün yok edilmesi gereklidir ve bunun için insanlar, elfler ve cücelerden kurulan ordular elinden geleni ardına koymamaya niyetlidir.

6. Schindler’in Listesi (1993, IMDB: 8,9)

Gerçek bir hayat hikayesinin uyarlaması olan bu film, Alman bir bankerin açtığı fabrikada yüzlerce yahudiyi çalıştırıp onların hayatını kurtarmasını anlatıyor. 7 alanda Oscar kazanan bu film, “ölmeden önce izlenmesi gerekenler” listesine eklenmeye değer.

5. Ucuz Roman (1994, IMDB: 8,9)

Honey Bunny ve Pumpkin adındaki, yaşamlarına biraz renk katmak için hırsızlıklar yapan iki arkadaşı konu alan bu film, çıktığı yıl 7 dalda Oscar adayı gösterilmiştir ve En İyi Senaryo ödülünü kazanmıştır.

4. The Godfather 2 (Baba 2, 1974, IMDB: 9,0)

Amerika’ya yeni gelene genç Corleone, 1917’de şehrin büyük yeraltı dünyası liderlerinden birini öldürür ve ciddi bir saygınlık elde eder. Bu filmle birlikte Robert De Niro, sadece 45 dakikalık bir kısımda rol ararak Oscar ödülünü kazanmayı başardı.

3. Batman Kara Şövalye (2008, IMDB 9,0)

Joker olarak bilinen tehdit Gotham halkını kasıp kavurduğunda, Batman adaletsizlikle savaşma yeteneğinin en büyük psikolojik ve fiziksel testlerinden birini kabul etmek zorundadır. İlginç bir mücadeleye tanık olacağınızı temin edebiliriz.

2. The Godfather (Baba, 1972, IMDB: 9,2)

Baba, 1940-1950’ler Amerika’sında yaşayan İtalyan bir mafya ailesinin ilginç öyküsünü konu alıyor. Yaşanan bir suikast denemesinin ardından Don Corleone, işleri idare edemeyeceğini düşünerek oğluna ve ağabeyine devreder. 3 dalda Oscar kazanan bu film, ülkemizde en çok izlenen filmler sıralamasında başı çekiyor.

1.Esaretin Bedeli (1994, IMDB: 9,3)

Andy ve Red isimli iki mahkumun arasında oluşan arkadaşlık ve inanılmaz bir kurtuluşun hikayesi olan Esaretin Bedeli, parmaklıklar ardında bile istendiğinde nelerin başarılabileceğinin kanıtı niteliğinde bir filmdir ve 1995 yılında 7 dalda Oscar adaylığına gösterilmiştir.