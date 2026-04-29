Bursa Şehir Gazetesi imtiyaz sahibi Nezir Asaroğlu’nun, hakkında kesinleşen dosyalar nedeniyle cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İddialara göre Asaroğlu hakkında, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu 136. Madde kapsamında kesinleşmiş dosyalar bulunuyordu.

Bu kapsamda Asaroğlu’nun, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan Bursa Şehir Gazetesi yazarı Abdulkadir Karakaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklama iddialarını doğrularken, sürece ilişkin detay paylaşmadı.

Asaroğlu hakkında daha önce yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle çeşitli davalar açıldığı da kamuoyuna yansımıştı.