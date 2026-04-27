Programa, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Döngel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu Dernek Bir Güçtür”

Program öncesinde konuşan Sinan Döngel, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli hemşehrilerim, kıymetli misafirler,

Biz Erzurumlular, tarih boyunca hiçbir zaman sıradan bir topluluk olmadık. Zor zamanlarda geri duran değil, öne çıkan; şartlara boyun eğen değil, şartları değiştiren bir iradenin temsilcisi olduk. Bugün de aynı noktadayız.



Şunu herkes bilsin ki; birlik olmayan topluluklar yok olmaya mahkûmdur. Ama biz, dağılmaya değil kenetlenmeye alışmış bir milletin evlatlarıyız. Bizim mayamızda mücadele vardır, bizim karakterimizde teslimiyet yoktur.

Bu dernek, sadece bir hemşehri buluşma noktası değildir. Bu dernek, bir duruştur. Bu dernek, bir güçtür. Bu dernek, Erzurumluların nerede olursa olsun söz sahibi olacağının ilanıdır.

Bugün burada bulunmamız, sadece bir davete icabet değildir. Bu, bir sahiplenmedir. Bu, “ben buradayım” demektir. Bu, “biz birlikteyiz” demektir.

Açık söylüyorum; güçlü olmak istiyorsak daha fazla bir araya geleceğiz, daha fazla kenetleneceğiz ve birbirimize daha sıkı sahip çıkacağız. Çünkü biz bir olursak, karşımızda hiçbir güç duramaz.

Bu akşam sahnelenecek olan “Kılıbık Hayrullah” tiyatrosu da bu birlikteliğin bir parçasıdır. Biz gülerken bile birlikte gülen, aynı duyguyu paylaşan bir topluluğuz.

Programın hazırlanmasında emeği geçen başta yönetim kurulu üyelerime, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür, bu salonu dolduran sizleredir. Siz oldukça bu dernek sadece ayakta kalmaz, daha da büyür, daha da güçlenir.

Biz buradayız. Güçlüyüz. Ve var olmaya devam edeceğiz.

Hepinize iyi seyirler diliyorum.”

Belediyeden Kültür-Sanat Vurgusu

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ise konuşmasında kültür ve sanatın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Erzurumlu hemşehrilerimizle bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Tiyatro bir sanat dalı olarak bizleri eğlendiren ve aynı zamanda da düşündüren bir sanat dalı. Bu akşam da biz kendi payımıza düşen hisseyi almış olduk. Sanatçılarımıza teşekkür ederiz.

Bizler İnegöl Belediyesi olarak birçok kültür sanat projeleri gerçekleştiriyoruz ama bunun yanında İnegöl’de bulunan birçok sivil toplum kuruluşunun da kültür sanat etkinlikleri yapması bizim açımızdan kıymetli. Bu nedenle İnegöl Erzurumlular Derneği Başkanı ve yönetimine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

Güldürürken Düşündüren Oyun

Tek perde olarak sahnelenen “Kılıbık Hayrullah”, Erzurum Şehir Tiyatrosu yazar kurulu tarafından kaleme alındı. Oyunun yönetmenliğini Semih Yetimoğlu ve Cumhur Seval üstlenirken, sahne amirliğini Ercan Seval yaptı. Dekor ve kostüm tasarımı Ahmet Ayık imzası taşırken, müziklerde Ceyda Seval’in emeği yer aldı.

Oyuncu kadrosunda Cumhur Seval, Semih Yetimoğlu, Ercan Seval, Ahmet Ayık, Ceyda Seval, Tuba Yılmaz ve Yüsra Yılmaz yer aldı.

Oyun, karısı ve otoriter kayınpederinin baskısı altında yaşayan Hayrullah’ın hikâyesini mizahi bir dille sahneye taşıyor. “Kılıbık” bir yaşamdan sıyrılmaya çalışan karakterin dönüşümü, izleyicilere hem kahkaha hem de düşündürücü mesajlar sundu.

Aile Yapısına Dikkat Çekti

“Kılıbık Hayrullah”, sadece bir komedi oyunu olmanın ötesinde; aile içi ilişkiler, sevgi, saygı ve paylaşım gibi değerlerin önemine vurgu yaptı. Oyun, günümüzde artan aile içi sorunlar ve boşanmalara da ayna tutarak izleyicilere güçlü bir farkındalık sundu.

İnegöl’de sahnelenen oyun, yoğun katılım ve beğeniyle kültür-sanat etkinlikleri arasında öne çıkan organizasyonlardan biri oldu.