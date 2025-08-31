İstanbul, dünya spor tarihinde bir ilke imza atarak Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonalarını aynı organizasyonda buluşturdu. Beykoz’da düzenlenen şampiyonada, 2 bin triatlet, Boğaziçi’nin eşsiz manzarası eşliğinde iki kıta arasında yüzdü, bisiklete bindi ve koştu. Zafer Bayramı coşkusuyla birleşen etkinlik, Türkiye’nin uluslararası spor arenasındaki prestijine katkı yaptı.

İstanbul, dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonuna ev sahipliği yapan şehir olarak spor tarihine yeniden adını yazdırdı. Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul’da aynı çatı altında başarıyla gerçekleştirildi. Bir spor branşında iki farklı kıta şampiyonasının aynı organizasyonda yapılması, dünya spor tarihinde ilk kez İstanbul’da hayata geçirildi. Oral-B’nin ana sponsorluğunda Beykoz’da düzenlenen organizasyon, dünyanın en iyi triatletlerini ve binlerce sporseveri İstanbul’da buluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleşen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde; Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği ve Asya Triatlon Birliği iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik boyunca sporcular; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerinde mücadele etti. Güneşin doğmasıyla birlikte start alan şampiyona kapsamında toplam altı ayrı start verildi.

Sporcular iki kıta arasında kıyasıya mücadele etti

Triatletler, Boğaziçi’nin eşsiz manzarası eşliğinde zorlu bir parkurda ter döktü. Yarışmacılar, Kanlıca ile Küçüksu arasında uzanan 1500 veya 2200 metrelik yüzme etabının ardından, Küçüksu’dan başlayarak bisikletleriyle Asya’dan Avrupa’ya geçti. 40 kilometrelik bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, sporcular tarihi bir rotada pedal çevirme ayrıcalığını yaşadı. Son etapta Küçüksu ile Çubuklu arasında koşulan 10 kilometrelik parkur, yarışmacıların dayanıklılıklarını son noktaya kadar test etti.

Organizasyon, yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı sporcuyu İstanbul’da bir araya getirdi ve şampiyonayı izlemek için 5 bine yakın triatlon tutkununu da kente çekti. Şampiyona boyunca şehrin turistik ve ekonomik canlılığına da önemli katkı sağlandı.

"Oral-B ile değer katmaya devam edeceğiz"

P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, şampiyonanın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Oral-B markasıyla ülkemizde triatlonun yaygınlaşmasına ve gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu triatlonun disiplini ve azmiyle birleştiren bu tarihi organizasyonun 5. kez ana sponsoru olmak bizim için büyük mutluluk Ağız ve diş sağlığını destekleyen inovatif ürünlerimizle sporcuların performansına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Herkesi içindeki triatleti ortaya çıkarmaya ve güçlü ve beyaz dişler için şampiyon gibi fırçalamaya davet ediyoruz."

Erdem, organizasyonun Türkiye’ye kazandırılmasında büyük rol oynayan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya teşekkür ederek, Avrupa Triatlon Birliği Başkanı Marc D’hooge ve Asya Triatlon Birliği Başkanı Prens Fahad Bin Jalawi Al Saud’un İstanbul’u tercih etmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erdem, sözlerine şöyle devam etti: "Biz 5 senedir Oral-B olarak kıtalararası Triatlon Şampiyonasına gururla sponsor oluyoruz. Bu sene de ilk kez bir ilke imza atarak Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonaları aynanda İstanbul’da düzenleniyor. Bu konuda emeği geçen değerli Federasyon Başkanı Sayın Bayram Yalçınkaya’ya çok teşekkür etmek istiyorum. 30 Ağustos’a denk gelmesi ayrı bir heyecan. 30 Ağustos, bir milletin egemenliğine kavuşmasıdır; aynı zamanda bir zaferdir. Her triatlet için de Asya’dan Avrupa’ya kulaç atarak, bisiklet sürerek ve koşarak kendi kişisel zaferlerine ulaşmanın simgesidir."

"Türkiye’nin prestiji için tarihi bir adım"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya ise, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte ilk kez bir spor branşında Asya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası aynı anda ve aynı şehirde gerçekleştirildi. Bu şampiyona, Türkiye’nin prestiji bakımından büyük önem taşıyor. Şampiyonanın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi ayrı bir gurur kaynağı oldu. Triatlonda hızla gelişiyoruz ve şampiyonanın İstanbul’da yapılması, bu gelişmemizin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğinin açık göstergesidir. Ayrıca, ana sponsorumuz Oral-B başta olmak üzere değerli markaların desteği bizim için önemli bir güç ve moral kaynağı oldu. Hem şimdiye kadar gerçekleştirdikleri katkılar hem de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın İstanbul’a gelmesi sürecindeki destekleri nedeniyle Oral-B’ye triatlon camiası adına teşekkür ederiz" dedi.

Triatlon sporcusu Murathan Akkan, "Parkur olarak 2 bin 500 metre yüzüp 40 kilometre bisiklet ve ardından da 10 kilometrelik bir koşu etabıyla tamamlamış olduk. Keyifli, yabancı sporcuların olması onlarla birlikte yarışmamızda bizim için çok büyük bir avantaj oldu" şeklinde konuştu.

İstanbul’un spor mirasına yeni bir halka

İstanbul, beş yıl boyunca dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışmasına ev sahipliği yaptıktan sonra, bu yıl Asya ve Avrupa Şampiyonalarını bir araya getirerek küresel spor takvimine damga vurdu. Katılımcılar Boğaziçi’nin eşsiz atmosferinde yüzerken, kıtalar arasında bisiklete bindi ve tarihin kalbinde koşarak bitişe ulaştı.