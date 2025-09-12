Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Talha Öziş, şunları söyledi:

“Transfer döneminin son saatlerinde son transferimizi gerçekleştirdik ve Kırklarelispor’dan sağ bek ve sağ kanat Yücel Candemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yücel kardeşimizin kalitesi ortada ve takımımıza katkısı sağlayacağından şüphemiz yok. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Anlaşmanın hem Yücel kardeşimize hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Yücel Candemir ise, “İnegölspor gibi bu ligin en önemli takımlarından birine transfer olduğum için mutluyum. Lige çok güzel bir başlangıç yaptılar. İnşallah en iyi şekilde yolumuza devam ederiz. İnşallah bende takımımızın başarısı için elimden gelen gayreti göstereceğim. İnşallah hep birlikte takımımızı sezon sonu en iyi noktalara taşıyacağız” şeklinde konuştu.