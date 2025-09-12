İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu. Saldırının, yüzü maskeli 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildiği bildirildi. Olayın ardından saldırgan, polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Toplam 27 Kişi Gözaltında

Balçova’daki saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak ele geçirilen 16 yaşındaki E.B. ile irtibatlı oldukları tespit edilen 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılıktan 9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

İzmir'de 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını istedi.