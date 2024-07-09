Bandırma Belediyesi’nin, her yıl 200’ü aşkın özel birey ve ailesini ücretsiz olarak ağırladığı ve doğrudan dezavantajlı bireylere yönelik tasarlanan Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı’nın kapasitesi, zarar ettirdiği gerekçesiyle yarıya düşürüldü.

Bandırma Belediyesi’nin, ülke çapında örnek teşkil eden ve insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı” önceki dönem Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından hayata geçirilmişti. Ancak, mevcut Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından, kampın adına ve amacına yakışmayan bir karar alındı. 10 adet bungalovuyla, restoranıyla, kafesiyle, plajıyla, sahiliyle ve tüm donatılarıyla özel birey ve ailelerinin uygun şatlarda ücretsiz tatilleri yapabilmeleri için en ince ayrıntısına kadar düşünülüp tasarlanan “Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı” için akıllara durgunluk veren bir uygulamaya geçildi. Belediyelerin bu tür projelerde kar-zarar hesabı yapmaması gerekirken, özel bireyler ve ailelerine kura ile tahsis edilen bungalovların sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Geriye kalan 5 bungalov ise geceliği 3 bin liradan tatilcilere kiralanmaya başlandı. Bu kararla, sosyal sorumluluk anlayışına ciddi bir darbe vurulmuş oldu.

Diğer yandan Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı’nın adının da değiştirilerek “Ban Bel Tatil Köyü” yapıldığı ve bu adla bir sosyal medya hesabı açılarak pazarlama yapıldığı görüldü.