Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bağımsız politikalar yürütmesi beklenen merkez bankalarının aksine son yıllarda AKP güdümünde para politikaları yürütmekle eleştiriliyor.

28 Mayıs seçimlerinden sonra göreve gelen Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni ekonomi yönetimi ilk adım olarak parasal sıkılaşma sürecininin başlamasına neden olurken haziran ayı itibarıyla yüzde 8.5 seviyesinde olan politika faizleri 7 PPK toplantısı üst üste alınan faiz artırım kararları sonucu yüzde 42.5'e yükseldi.

Gerek şirketlerin kredi hamleleri, gerekse de yatırımcıların döviz tercihleri için belirleyici bir öneme sahip olan faiz artırımlarının son olarak 25 Ocak tarihinde yapılacak PPK toplantısında 250 baz puan artırılması ve politika faizinin uzun bir süre boyunca yüzde 45 seviyesinde sabit bırakılacağı düşünülüyor.

DOLAR KURU O TARİHE KADAR FIRLAYACAK

Tüm bu beklentilerİN karşısında dolar/TL paritesi için en dikkat çekici tahmin, Merkez Bankası'nın her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kamuoyu ile paylaşıldı. 52'si finansal sektör ve 16'sı reel sektör olmak üzere toplam 68 katılımcının yanıtları ile şekillenen ankette halihazırda 30.19 TL seviyelerinde olan dolar kurunun 40 liraya kadar artacağı tarihe dair öngörüde bulunuldu.

Katılımcıların, "Yıl sonu itibarıyla bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir? (TL)" şeklinde sorulan soruya verdikleri cevapların ortalaması alınarak çıkarılan tabloya göre, Türkiye'de TCMB'nin tahmini doğrultusunda 2024'ün 31 Aralık tarihi itibarıyla görülmesi beklenen dolar kuru 39,9958 olarak kayıtlara geçti. Bir başka deyişle Türkiye ekonomisi, yılın son gününü dolar kurunun 40 liraya yükseldiği bir ekonomik ortam ile sonlandıracak.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI NE OLACAK?

TCMB, aynı raporda yer alan yanıtlara göre yılın ocak ayının son gününde görülmesi beklenen dolar kuru içinse 30,4969 TL'lik bir tahminde bulundu. Ekonomistlerin hazırladığı raporlarına göre, özellikle 25 Ocak tarihli PPK toplantısında alınacak kararın ardından piyasaların dolar tarafında küçül ölçekli bir yükseliş beklediği aktarılırken, ekonomi piyasalarında söz sahibi 68 katılımcının yanıtları ile ortaya çıkan medyan tahmine göre Merkez Bankası, bu perşembe 250 baz puanlık faiz artırım kararı açıklayarak politika faizini beklentilerle örtüşecek şekilde yüzde 45 seviyesine çekecek.