Gölcük’te tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi’nde tekvando dersleri başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından devralınan eski santral binası tadilattan geçirilerek yenilendi. Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada tekvando dersleri başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediyenin tekvando takımında spora başlayan çocuklar ve gençlerin ilk antrenmanını ziyaret etti.

Sporculara başarılar dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ev hanımlarının da el sanatları kurslarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Düzağaç Kültür Merkezi, gençlerimizi ve kadınlarımızı sporla da buluşturacak. Kültür merkezi içerisinde tekvando derslerinin yanı sıra giyim, takı tasarım, el örgüsü ve ev tekstili ile kadınlara yönelik step-aerobik kursları hizmet verecek" dedi.