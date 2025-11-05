Balıkesir Üniversitesi senatosu devam eden deprem fırtınası nedeni ile Sındırgı Meslek Yüksek Okulu (MYO)’da dersler uzaktan eğitime karar aldı.

Depremden dolayı BAÜN’de dersler uzaktan eğitim oldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Senatosu, Sındırgı’da yaşanan depremler nedeniyle önemli bir karar aldı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Sındırgı Meslek Yüksekokulu’nda derslerin ve sınavların uzaktan eğitimle yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kararda, 6 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler ile artçı sarsıntıların sürdüğü, çok sayıda binanın hasar gördüğü ve öğrencilerin barınma sorunları yaşadığı vurgulandı. BAÜN Eğitim-Öğretim Komisyonunun önerisi doğrultusunda alınan karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulacak.