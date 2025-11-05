Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü, 47. İstanbul Maratonu’na 43 sporcuyla katıldı. Kulüp sporcusu Avukat Sibel Yazıcı, 42 kilometre kadınlar yaş grubunda ikinci oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 kişilik kafileyle Kocaeli’yi temsil eden sporculardan 8’i 42 kilometre 195 metrelik maraton parkurunda, 35’i ise 15 kilometrelik parkurda koştu. Yarışmada kulüp sporcusu Avukat Sibel Yazıcı, 42 kilometre kadınlar yaş grubunda ikinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Kulüp Başkanı Binali Aslan, yaptığı açıklamada, "İstanbul’da yapılan maratona Kocaeli’yi temsilen 43 sporcumuzla katıldık. 8 sporcumuz 42 kilometre 195 metrelik maraton parkurunda, 35 sporcumuz ise 15 kilometrelik parkurda koştu. Üyemiz Avukat Sibel Yazıcı, 42 kilometre bayanlar yaş grubunda ikinci olarak kürsüde ödül aldı. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aslan ayrıca, maratona katılım için sağlanan ulaşım desteği dolayısıyla Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e de teşekkür etti.