Düzce Emniyet Müdürlüğü, huzur uygulamasını mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve polisin varlığının hissettirilmesi; aranan şahısların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla il merkezinde çeşitli noktalarda gerçekleştirdi.Sefer DEMİR/ DÜZCE (İGFA) - Düzce il merkezinde emniyetin yaptığı huzur uygulamalarında ruhsatsız tabanca, sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddesi ele geçiridi.

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Ayrıca kasten adam öldürme şüphelisi olan bir kişi ve hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalanırken, yakalan kişiler adli işlemlerinin ardından Çilimli Cezaevine teslim edildi.