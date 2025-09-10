Samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Taban, firma yetkilileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ziyaret sırasında esnafın görüş ve taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Taban, kendi deneyimlerini paylaşarak yapıcı değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren sohbet, karşılıklı fikir alışverişiyle verimli bir şekilde geçti.

Firma yetkilileri ise, Başkan Alper Taban'a nazik ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ