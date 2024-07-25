Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırı yapıldı.Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Düzce Hamidiye Mahallesi Umut Sokak'ta meydana gelen olayda, sokak içinde bulunan dükkanlara kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırı yapıldı.

Yanlarında getirdikleri çekiçle 4 dükkanın camlarına zarar veren şahıslar saldırıyı gerçekleştirmelerin ardından olay yerinden uzaklaştılar.

Dükkan sahipleri yaşanan saldırı sonrasında şikayetçi oldular.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.