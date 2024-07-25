Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki tırın altına girdi.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Yunus Demircan (36) yönetimindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, Bursa'dan Yalova yönüne giderken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı tırın altına girerek durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, otomobilin tavanını keserek sürücü Yunus Demircan ve yolcu Harun Sabanlı'nın (31) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.