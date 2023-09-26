Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustaya Saygı” konserinde, Türk Halk Ozanı ve Halk Müziğinin önemli ismi bozkırın tezenesi Neşet Ertaş vefatının 11’nci yıldönümünde anıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce organize edilen anma gecesinde konserde, türküleriyle milyonların gönlünde taht kuran Neşet Ertaş’a ait parçalar, misafir sanatçı Gülşen Kutlu tarafından seslendirildi.

Kent merkezinde bulunan KYK Yurdunun konferans salonunda gerçekleştirilen geceye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Neşet Ertaş’ın hayatının anlatıldığı kısa filmin gösteriminin ardından sanatçı Gülşen Kutlu, sahneye çıkarak ‘Bozkırın Tezenesi’nin birbirinden eşsiz ve unutulmaz parçalarını Düzceliler için seslendirdi. Program, günün anısına ustaya saygı çerçevesinde eserlerini icra eden Gülşen Kutlu’ya çiçek ve plaket takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.