Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda projelendirilen Çok Amaçlı Sosyal Alanların bir yenisinin temeli Gökbel Mahallesi’nde atıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Milas Belediyesi, mahallelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Düğün, nişan, sünnet, toplantı gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapacak şekilde planlanan Gökbel Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan toplamda bin 500 metrekare alana sahip. 720 metrekare kapalı alanı olan tesisin tamamlayıcısı niteliğindeki yapılacak olan binada ise depo alanı, gelin odası, erkek, kadın ve engelli tuvaletleri yer alacak. Alanın etrafında ise 750 metreküp taş istinat duvarı yapıldı. Temeli atılan tesisin toplam maliyetinin ise 8 milyon TL olacağı belirtildi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, göreve geldikleri 31 Mart’tan bu yana Milas’ımızın her coğrafyasında ulaşmadıkları yer olmadıklarını belirterek, "Güzel projeler başlattık. Bir kısmını bitirdik. Temelini attığımız inşaatları devam eden çalışmalarımız var. Birçok projeyi de planladık ve programladık. Bugün temelini atacağımız alan çok amaçlı bir salon. Burada düğünümüzü, mevlüdümüzü, asker uğurlamamızı yapacağız. Diğer sosyal etkinlikleri de hep beraber yapacağız. Bu bölge için önemli bir çalışma. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bundan sonra başka projelere de imza atacağız. Yapacağımız tesis bölgemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Topuz konuşmasının devamında tesisin maliyeti hakkında rakamsal bilgiler de verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından ise Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beton pompasının kumandasına basarak alana ilk betonu döktü.