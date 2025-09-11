BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık’ta Öğrenci Kent Lokantaları Yeni Döneme Hazır Ayvalık Belediyesi, Öğrenci Kent Lokantası, 2025-2026 yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 15 Eylül Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Öğrencilerin bütçesine destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıl hizmete açılan öğrenci kent lokantalarında bu yıl da yemek ücretlerine zam yapılmadı.

Boğaziçi Otel’in altında ve adliye arkasında bulunan iki lokanta, 15 Eylül’den itibaren yeniden öğrencilerle buluşacak. 2024-2025 eğitim yılında öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gören ve 86 bin 624 tabldot hizmeti verilen öğrenci kent lokantalarında, bu yıl da üç çeşit yemek ve yanında meyve, yine 30 Türk Lirası’ndan sunulacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Öğrencilerimize kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı yemekler sunmaya, yeni eğitim ve öğretim döneminde de devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl öğrenci velilerinden ve öğrencilerden büyük bir destek aldık, bu da bize bu yıl için büyük bir güven sağladı. Her iki öğrenci kent lokantamızda gençlerimiz, üç çeşit yemek ve meyveye yine 30 Türk Lirası ödeyecek, bütçelerini zorlamayacak. Yani öğrenci lokantalarımıza eflasyonu uğratmadık. Öğrencilikte bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için önemli. Bu nedenle yemek ücretlerine zam yapmayı düşünmedik” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimizin enerjisini artıracak bir ortam hazırladık. Lokantalarımız Ayvalık Belediyesi’nin tam sorumluluğunda, titizlikle öğrenciler için hazırlandı. Çünkü sizler Ayvalık’ın geleceğisiniz,” diye konuştu.