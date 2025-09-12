Yeşil alan ve parklara yenilerini eklemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 3 yeni parktan 2’sini tamamlayarak ilçeye kazandırırken son parkın da yapımını hızla sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü’nde yaşam kalitesini artırmak ve her yaştan vatandaşın nefes alabileceği alanlar oluşturmak amacıyla yeşil alan yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 3 yeni parktan 2’sini tamamlarken son parkın da yapımında hızla sona yaklaşıyor.

Adnan Kahveci Mahallesi Armutlu Sokak’ta 777 metrekarelik bir alanda inşa edilen parkta, çocuk oyun alanı ve fitness ekipmanları yer alıyor. Kavaklı Mahallesi Esef Sokak’ta yapımı tamamlanan bin 400 metrekarelik diğer parkta ise çocuk oyun alanı ve fitness alanlarının yanı sıra voleybol, basketbol ve futbol sahaları bulunuyor. Bölge sakinlerinden de tam not alan yeni parklar, çocukların güvenle oynayabileceği, yetişkinlerin ise spor yapıp dinlenebileceği sosyal alanlar sunuyor.

YENİ BİR PARK DAHA YOLDA

İlçeye kazandırılacak bir diğer park ise Kavaklı Mahallesi Efem Sokak’ta inşa ediliyor. Kazı ve beton atma işlemleri devam eden ve toplamda bin 541 metrekarelik alana sahip olan bu parkta da çocuk oyun alanı, fitness alanı, basketbol ve futbol sahaları yer alacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu park da kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacak.