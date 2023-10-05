Düzce'de pazaryerindeki bir tezgah arkasında üstü örtülü şekilde saklanmış kolide 16 bini aşkın içi tütün doldurulmuş makaron sigara ile 8 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 9 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılık faillerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, Kaynaşlı'daki pazayerindeki bir tezgah arkasında üstü örtülü şekilde saklanmış kolide arama yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koli ile birlikte aynı şahsa ait 81 plakalı araçtada yapılan aramada 16 bin 120 adet (dal) içi tütün doldurulmuş makaron sigara ile birlikte 8 bin adet (dal) bandrolsüz boş makaron ve 9 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.