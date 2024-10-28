Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken kaza yaptı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilirken, kaza sonrası araç pert oldu.Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de polis ekipleri gece saatlerinde şüphe üzerine 81 DH 248 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca, Kalıcı Konutlar Kazukoğlu kavşağında sürücünün kaza yapması sonucunda son buldu.

Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi. Kaza dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ekiplerinden kaçan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.