Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yunus Emre Çakar'ın düdük çaldığı karşılaşmada, Başkent ekibi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Maçın henüz 27. dakikasında Oğuz Çolak'ın kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kalan Bursa temsilcisi, kalesinde üst üste gördüğü gollere engel olamadı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri; 30. dakikada İbrahim Has (kendi kalesine), 34. ile 80. dakikalarda Atakan Güner ve 78. dakikada Mervan Yusuf Yiğit kaydetti. Ev sahibi Karacabey Belediyespor'un maçtaki tek sayısı ise 57. dakikada Arda Yumurtacı'nın ayağından geldi.

Maçın Künyesi:

Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Yunus Bozkurt, Vedat Güneş

Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 46 Yusuf Avcılar), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Dk. 58 Bora Yılmaz), Doğanay Kılıç, Arda Yumurtacı (Dk. 67 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk. 58 Niyazi Batuhan Salman), Tayyip Mevlit Kaya (Dk. 74 Baran Engül), Oğuz Çolak

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Mert Can (Dk. 57 Batuhan Gürsoy), İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik (Dk. 81 Emre Gültekin), Mahmut Tekdemir (Dk. 65 Arda Doğan), Enes Tepecik (Dk. 65 Fatih Arhan), Mervan Yusuf Yiğit, Miraç Şimşek, Atakan Güner

Goller: Dk. 57 Arda Yumurtacı (Karacabey Belediyespor) | Dk. 30 İbrahim Has (k.k.), Dk. 34 ve Dk. 80 Atakan Güner, Dk. 78 Mervan Yusuf Yiğit (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Dk. 27 Oğuz Çolak (Karacabey Belediyespor)

Sarı Kartlar: Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor) | Mahmut Tekdemir, Mesut Emre Kesik (MKE Ankaragücü)