İnegöl’de doğa tutkunlarının dikkatini çeken bir görüntü yaşandı. Boğazköy Barajı çevresinde görülen siyah leylek, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Baraj kenarında bir süre dolaşan siyah leylek, farklı görünümüyle dikkat çekti. Beyaz leyleklere kıyasla daha nadir görülen siyah leyleğin bölgede görüntülenmesi, doğaseverler için de ilgi çekici bir an oldu.

Vatandaşlar, baraj çevresinde karşılaştıkları nadir kuşu görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı. Siyah leyleğin doğal yaşam alanındaki görüntüsü, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.