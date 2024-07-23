Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarafından geçtiğimiz hafta ilki düzenlenen “Aileler Bisikletle Buluşuyor” programı, yoğun talep üzerine bu hafta sonu da dostluğun pekişmesi için tekrar gerçekleştirilecek. Etkinlik Aziz Duran Parkı’nda 28 Temmuz Pazar günü 09.30’da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ailelerin birlikte vakit geçirmelerine olanak sağlayan sosyal aktiviteler hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ilki düzenlenen “Aileler Bisikletle Buluşuyor” programı, yoğun talep üzerine bu hafta sonu tekrar gerçekleştirilecek.

PAZAR GÜNÜ AZİZ DURAN PARKI’NDA

Sporu, bisiklet kullanımını ve aileler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen program 28 Temmuz Pazar Günü saat: 09.30’da Aziz Duran Parkı’nda başlayacak.

Kahvaltı ikramı ve çeşitli hediyelerin verileceği etkinliğe her aileden en az iki, en fazla dört kişi katılacak ve programda toplamda 20 aile yer alacak.

BAŞVURULAR www.sakarya.bel.tr ADRESİNDEN

Programa katılmak isteyen aileler, www.sakarya.bel.tr adresinde kayıt formunu doldurarak etkinliğe katılabilecek. Ayrıca etkinlikle ilgili 44 44 054 nolu telefondan dahili 4155’i tuşlayarak bilgi alınabilecek. Katılımcılar etkinliğe kendi bisikletleri ile katılacağı gibi, başvuru formunda bulunan alandan bisiklet talebi oluşturabilecek.