CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan hareketlilik devam ediyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken, Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir adım geldi. Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği resmi yazıda TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun tarihinin henüz netleşmediğini belirterek, kendi talimatı olmadan toplantı yapılmayacağını bildirdi.

“TALİMATIM OLMADAN YAPILMAYACAK”

Milletvekillerine gönderilen yazıda “TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’E YENİ HAMLE

Kılıçdaroğlu’nun bu adımı, CHP’de grup yönetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu daha önce de Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçersiz olduğunu öne sürerek TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu. Başvuruda, Özel’in Grup Başkanı unvanını kullanamayacağı savunulmuştu. Parti kulislerinde ise Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunda yeni bir düzenleme hedeflediği değerlendirmeleri yapılıyor.

"KURULTAYA KADAR GRUP TOPLANTILARINI BEN YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevi biten Özgür Özel, grup toplantılarıyla ilgili açıklamasında, "Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Salı günleri yaptığımız grup toplantılarına da grup başkanı başkanlık eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısına çıkmasını beklemiyorum. Zaten kendisinin de böyle isteğinin olacağını düşünmüyorum. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’DE ÇİFT BAŞLI GÖRÜNTÜ

Öte yandan CHP’de son günlerde yaşanan gelişmeler, parti içindeki ayrışmayı daha belirgin hale getirdi. Özgür Özel’in TBMM’de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturması, CHP’li milletvekilleri arasında WhatsApp grubunda yaşanan sert tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar dikkat çekmişti.

Genel Merkez önüne bırakılan lüks araçlar nedeniyle başlayan tartışmaların milletvekilleri arasında küfürleşmeye kadar uzandığı ve partinin WhatsApp grubunun yorumlara kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

PM TOPLANTISI DA ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrası toplaması beklenen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı da ertelenmişti. Parti yönetimi, gerekçe olarak mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatların henüz ulaşmamasını göstermişti.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

CHP kulislerinde dikkatler, Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği yeni Merkez Yönetim Kurulu’na çevrildi. Berhan Şimşek’in Parti Sözcülüğü görevine getirilebileceği iddiası öne çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun yeni süreçte 9 kişilik bir A takımıyla çalışmayı planladığı konuşuluyor.

PARTİDE GERİLİM TIRMANIYOR

CHP’de yaşanan liderlik ve yönetim krizi nedeniyle parti içinde tansiyonun daha da yükseldiği belirtiliyor. Özellikle Meclis grubu üzerindeki yetki tartışmasının önümüzdeki günlerde yeni siyasi hamlelere yol açabileceği değerlendiriliyor.