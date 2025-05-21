Düzce’de ticari taksi sürücüsü Ziya Sarıbaş, direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Sarıbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de, Aynalı köyü istikametine giden Ziya Sarıbaş yönetimindeki 81 T 1166 plakalı ticari taksi, Yaka Sokak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sarıbaş, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.