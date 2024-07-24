Düzce'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-655 karayolu Özdilek AVM önünde meydana gelen kazada S. D. idaresindeki 81A ED 910 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Y.Ş. (78) adlı kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Y. Ş. in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.