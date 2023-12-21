Özgün, sade, açıklayıcı ve yönlendirici seçenekleriyle vatandaşlara işlemlerinde kolaylık sağlayan bir hizmettir. e-Devlet şifresini alabilmek için elbette gerekli şubelerden biri olan PTT şubesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Önceden bir e-Devlet şifresi almadıysanız.) Akabinde kimlik numaranızı görevli personele iletip 2 TL gibi bir ödeme yapıp şifrenizi kolaylıkla alabilirsiniz. e-Devlet uygulaması ile hızlı, aktif, güvenilir ve birçok vatandaşlık işlerini kapsayan konularda gereken işlemi şeffaf ve etkin bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

e-Devleti Niçin Kullanmalıyız? Vatandaş İçin Yararları Nelerdir?

e-Devlet sitesi ve uygulamasının kullanılması vatandaşların vakit kaybı yaşamadan vatandaşın memnuniyetini sağlamak için etkin ve aktif bir şekilde rol aldığını yıllar içerisinde görmekteyiz. Kağıtların israf edilmesi büyük ölçüde engellenmiş olunup bunun akabinde vatandaşın memnuniyeti üst düzeye ulaşmış olacaktır.

Toplumun her kesiminin memnuniyeti sağlanacaktır.

Teknolojik kullanım sayesinde vatandaşın bilgisi artacaktır.

Vatandaşın isteklerine hızlı bir şekilde cevap verilecektir.

Vakit kaybı yaşamadan güvenilir ve hızlı işlem sağlanacaktır.

e-Devlet Kullanımında Vatandaş İçin Geliştirilmesi Konular Nelerdir?

e-Devlet vatandaşların gizliliğini, güvenliğini sağlamalı ve e-Devlet kullananan vatandaşlar verilerinin tereddütsüz bir şekilde güvende olduğunu hissetmelidir.

e-Devlet uygulamasının her gün daha yeni bir adım atıp yeni güncelleştirmeleri, toplumun devlet ile ilgili kapsayak bütün yararları vatandaşlara özenle sunmalıdır.

Toplumun e-Devlet sistemine uyumu sağlanıp, ülkede kaç kişinin işlemlerinin çoğunun elektronik ortamdan yapıldığınının analizi yapılmalıdır.

e-Devlet sisteminin hızlı çalışır olması vatandaşın işlemlerini gecikmeden ve çözüm odaklı hızlı ve açık bir kapsamda sağlayabilmesi için altyapı çalışmalarının sürdürülebilir olması gerekmektedir.

e-Devlet Sadece Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşını mı İlgilendiriyor?

Geçerli çalışma belgesi olan yabancılarına sağlanan hizmetler var olup bunlar; Bilgilendirme, Ödeme, Elektronik gibi hizmetleri ve işlemleri kolayca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir.

Çalışma izni veya oturma izni talep eden yabancılar içinde e-Devlet hizmeti sorunsuz bir şekilde hizmet sağlamaktadır.

e-Devletten Yabancıların Yararlanabileceği Özel Durumlar Nelerdir?

* Öncelikle Yabancılar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde e-Devlet sisteminden fayda görebilmeleri için geçerli olan oturduğu (ikametgâh) adresi istenmektedir.

* Yabancılar bilgi ve belgelerini bildirdikten sonra herhangi bir PTT şubesinden alacakları şifre ile e-Devlet www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilmektedirler. Sistemin kullanılabilir olmasının bir diğer yanı Türkçe değil seçeneği haricinde İngilizce dil seçeneği de vardır. Sistemin oldukça elverişli olması kullanılabilirliği arttırmış durumdadır.

e-Devleti Kullanırken Vatandaşların Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?