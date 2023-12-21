Ozon tedavisi hasta hücrelere daha çok oksijenin ulaşmasını sağlayan, bu formda geliştirilen bir tedavi şeklidir. İçtiğimiz suları arıtırken ozon kullanılır. Mikrop kırıcı, bakteri üremesini engelleyen özelliği vardır. Ozon hücrelere ilaçtan daha çabuk etki ettiğinden, doğru ellerde kullanıldığı takdirde en pratik ve güvenli tedavi yollarından biridir.

Tıp da iki çeşit ozon tedavisi kullanılır. Normobarik oksijen ve Hiberbarik oksijen

Normobarik oksijen: Solunum zorluğu çekilen hastalıklarda kullanılır. Örneğin; akciğer sorunları, nefes darlığı gibi.

Hiberbarik oksijen: Tamamen oksijen dolu ortamlarda gerçekleştirilen tedavi türüdür.

Ozon tedavisi birçok hastalık için kullanılır. En çok kullanılan ise dolaşım sorunlarıdır. Özellikle şeker hastalarının ayaklarında görülen belli rahatsızlıklarda, hiperbarik oksijen büyük ölçüde yardımcı olur.

Kanser hastalarının tedavileri ağırdır. Bağışıklık sistemleri çöker ve en ufak mikropla bile hasta olabilirler. Ozon tedavisiyle kanser hastalarının hücre üretimi arttırılır. Vücut direncine kavuşturulur. Hastalar kendilerini daha dinç hisseder.

Göz hastalıklarında yine dolaşım bozuklukları etken olduğu için, ozon tedavisi uygulanır. Retinadaki hasarları onarmada büyük başarı sağlar.

Ayak bölgesinde oluşan mantar tedavisinde, enfeksiyonlara engel olur.

Anti-aging olarak da kullanılır. Yaşlanma belirtilerini, hücre yenilenmesini hızlandırarak minimum düzeye indirir.

Ozon yanıcı bir gazdır, bu yüzden tedavi sırasında tüm önlemler alınarak işlem yapılmalıdır. Bu tedavide en mühim olan, hipoventilasyon riskidir. Yani ciğerlerdeki kirli ve temiz hava yer değiştirirken, bunun yeterli derecede olmaması durumunda, karbondioksit oranı artar. Ozon tedavisi uygulanırken,0 doz çok iyi ayarlanmalıdır.

Ozon tedavisinin yan etkileri

Çok nadir de olsa yan etkileri bulunur. Basınçtan dolayı orta kulak sorunları oluşabilir. Tedavi kapalı ortamda gerçekleşeceği için klostrofobi oluşabilir. Hasta nefes darlığı sorunlarıyla karşılaşabilir.

Ozon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

AIDS, cilt rahatsızlıkları, solunumla ilgili sorunlar, yaralar, yorgunluklar, yaşlılık karşıtı olarak kullanılır, şeker hastalığı tamamlayıcı tedavi olarak, fıtık ve bakteri hastalıklarında uygulanabilir.

Lokal olarak uygulanan ozon tedavisi

Hastanın durumuna bağlı olarak ne çeşit bir rahatsızlığı varsa, oksijen ve uygun dozda ozon karıştırılarak cilt, kas ve eklem gibi bölgelerdeki beden boşluklarına bırakılması, lokal olarak uygulanan ozon tedavisidir.

Sık kullanılan lokal yöntemlerin başında minör yöntem adı verilen, hastalardan 2 ile 5cc arası kan alınarak ozon ve oksijenin karıştırılıp hastanın kas dokusuna enjekte edilmesidir.

Zayıflamak için kullanılan ozon tedavisi, bedenin kapaklı bir bölüme yerleştirilerek ozon ve oksijen karışımın direkt tenin üzerine uygulanması işlemidir. Buna sauna yöntemi denir.

Ozon tedavisi kaç seans sürer?

Hastalığa ve hastalara göre değişkenlik gösteren ozon tedavisi genellikle on seansta biter. Bazen bu süre uzayabilir. Bu tamamen hastanın sosyolojik durumu ile ilgilidir. Direnç durumu, yaş, kilo benzeri faktörler bu süreci etkileyebilir. Uzman doktorun önerdiği seans aralığı en doğrusudur.