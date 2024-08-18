Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'yeni ekonomi programı' çerçevesinde vergiyle ilgili çeşitli düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, vergi sorgulama işlemlerine ücret uygulanması planlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilen mükellefiyet, vergi levhası sorgulama ve doğrulama ile şahıs ve şirketlerin ödediği vergi/kurumlar vergisi sorgulama işlemlerine ücret getirilecek.

Vergi kimlik numarası sorgulama için 25 kuruş

Gazete Duvar'ın haberine göre, taslakta vergi kimlik numarası sorgulama ve doğrulama işlemleri 0,25 TL, vergi levhası sorgulama ve doğrulama ise 0,75 TL olarak belirlenmiş. Bu ücretler, her sorgulama başına alınacak.

Beyanname gönderimi de ücretli olacak Her ay beyan edilen KDV ve muhtasar beyannamelerinin yanı sıra, maktu ücret alınacak. KDV ve muhtasar beyannamelerinden 25 TL ücret talep edilecek.

Geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar beyannamelerine ek olarak yer verilmesi gereken bilanço, gelir tablosu ve hesap özeti kısımlarından da ek ücret alınacak. Bilanço ekinden 360,10 TL, gelir tablosu, işletme hesap özeti ve serbest meslek hesap özeti eklerinden ise 171,90 TL ücret alınacak.

Geçici vergi beyannamesine ek olarak alınacak maktu ücretin 25 TL olarak belirlendiği taslakta, gelir vergisi beyannamesi için bu ücret 50 TL olarak belirlenmiş. Kurumlar vergisi beyannamesi ise onaylanırsa 75 TL ücretle sunulacak.

Ayrıca, firmaların Dijital Vergi Dairesi sisteminden yıllardır ücretsiz olarak aldıkları ve kamu kurumlarına sunmaları gereken “Vergi borcu yoktur” belgesi için de 5 TL ücret talep edilecek.

Bakanlık kaynaklarına göre, taslak çalışma onaylanırsa bu düzenlemeler eylül ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.