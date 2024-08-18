İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 20 hesap yöneticisi hakkında siber suçlar tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığının fark edilmesi üzerne bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1825171200340889964