E-Nabız üzerinden aile hekimini değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. E-Nabız hesabınıza giriş yapın.

2. Ana sayfada veya menüde bulunan "Profilim" veya "Hesabım" gibi bir bölümü seçin.

3. Açılan sayfada, genellikle "Aile Hekimi Bilgileri" veya benzer bir seçeneği bulacaksınız. Bu seçeneği seçin.

4. Mevcut aile hekiminizin bilgilerini göreceksiniz. Burada aile hekiminizi değiştirmek için bir seçenek veya düğme olmalıdır. Bu seçeneği seçin.

5. Ekranda yönergeleri takip ederek, yeni bir aile hekimi seçebilir veya talep edebilirsiniz. Eğer yeni aile hekiminizin bilgilerini biliyorsanız, ilgili alanları doldurmanız gerekebilir.

6. İşlemi tamamladığınızda, yeni aile hekiminizle ilişkilendirme süreci başlayacaktır.

E Nabız Aile Hekimi Değiştirme

Eğer adımları takip ederken zorluk yaşarsanız veya daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, E-Nabız destek hattından veya sağlık kuruluşunuzun yardım hattından yardım alabilirsiniz.