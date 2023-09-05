Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleşen turnuva öncesi, 16 ilden 157 takımın katılımıyla Bursa E-spor Merkezi’nde eleme müsabakaları düzenlendi. Volarant oyunuyla yapılan turnuvanın eleme sonucunda final müsabakalarına kalmaya hak kazanan 8 takım, Kent Müzesi Amfi Tiyatro alanında kıyasıya yarıştı.

Bursalıların da alana kurulu ekranlardan dikkatle takip ettiği e-spor turnuvasının gelenekselleşen bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Gökhan Dinçer, “Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Milletimizin en önemli zaferlerinden bir tanesini bugün anıyor, 101. senesini kutluyoruz. Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de bugünün önemine binaen çeşitli etkinlikler düzenlendi. O etkinliklerden biri de e-spor turnuvası. 16 ilden 800 sporcunun katıldığı ve üç senedir de geleneksel hale gelen e-spor turnuvasında bir aradayız. Dijitalleşen dünyada gençlerin çok önem verdiği bir alan e-spor. Böyle bir organizasyonda gençlerimizle bir arada olduğum için bende mutluyum. Geleneksel halde devam eden bu organizasyonumuz inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursalı gençler, e-spor turnuvasını alana kurulan dev ekranlardan takip etme fırsatı buldu. Birinci olan takım 20 bin TL, ikinci olan takım 10 bin TL, üçüncü olan takım 7.500 TL, dördüncü olan takım ise 5 bin TL ile ödüllendirildi.