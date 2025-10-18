E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi
E5 karayolu Büyükçekmece mevkii Mimar Sinan istikametine seyir eden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilerek yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, trafik durma noktasına geldi.
