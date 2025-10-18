Bu kapsamda, İnegöl Kafkasspor altyapısında forma giyen 2011 doğumlu futbolcu Muhammet Ali Çakır, Beşiktaş Futbol Akademisi’ne transfer oldu.

İnegöl Beşiktaşlılar Derneği’nden yapılan açıklamada, bu transferin yalnızca bir sporcu kazanımı değil, aynı zamanda İnegöl futbolunun altyapı başarısının ve iş birliği kültürünün somut bir örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sürecin her aşamasında Dernek Başkanı Nedim Fidanözü’nün liderliğinde yürütülen koordinasyonun büyük pay sahibi olduğu ifade edildi. Beşiktaş Futbol Akademisi ile uzun süredir sürdürülen altyapı takip ve iş birliği çalışmalarının, bu transferle birlikte meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.

“Kafkasspor’un Altyapıya Verdiği Önem Bu Başarının Temeli”

Dernek, genç futbolcunun gelişiminde büyük katkısı bulunan İnegöl Kafkasspor camiası ve Kulüp Başkanı Sedat Yavuz’a teşekkür ederek, kulübün altyapıya verdiği önemin bu başarının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Ayrıca, transfer sürecine sponsorluk desteği sağlayan Avrasya Cemiyeti Başkanı Selçuk Aydoğan’a da teşekkür edildi. Aydoğan’ın Türk futboluna ve genç yeteneklere verdiği desteğin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği kaydedildi.

Yeni Protokol ve Turnuva Planları

İnegöl Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Futbol Akademisi ile İnegöl Kafkasspor arasında ortak bir protokol imzalanması için resmi temasların başlatıldığını duyurdu. Bu protokolün, iki kulüp arasında altyapı iletişimini güçlendirmesi ve sürdürülebilir bir futbol modeli oluşturması hedefleniyor.

Dernek ayrıca, Beşiktaş, İnegöl Kafkasspor ve İnegölspor iş birliğiyle düzenlenen üçlü altyapı turnuvalarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, önümüzdeki sezon bu turnuvaların kapsamının genişletileceğini açıkladı.

“İnegöl Futboluna Katkı Sunmaya Devam Edeceğiz”

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“İnegöl futbolunun gelişimi, gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve Beşiktaş camiasına yeni değerler kazandırılması adına yürüttüğümüz bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde daha geniş kapsamlı projelerle devam edecektir. Beşiktaş Futbol Akademisi yönetimine güvenleri için teşekkür eder, genç sporcumuz Muhammet Ali Çakır’a yeni kariyerinde başarılar dileriz.”

İnegöl Beşiktaşlılar Derneği, ilçedeki genç yetenekleri desteklemeye ve Beşiktaş altyapısına kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.