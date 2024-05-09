Yenilenmiş elektronik cihaz marketi EasyCep, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Azerbaycan’ın başkentinde ilk deneyim ve satış mağazasını açtı. Şirketin müşterileriyle 150’nci buluşma noktası olan yeni mağaza Bakü’nün en prestijli caddelerinden biri üzerinde yer alıyor.

EasyCep, sürdürülebilir ve yenilikçi iş modeliyle uluslararası büyümesine devam ediyor. Katar’dan sonra yurt dışındaki bir sonraki büyük adımını Azerbaycan’ın başkentinde atan şirket, Bakü’nün en prestijli caddelerinden biri olan 28 May Caddesi’nde ilk deneyim ve satış mağazasını açtı. 2023 yılında dört kat büyüme kaydetmesinin ardından bu yıl 340 bine yakın elektronik cihazı yenilemeyi hedefleyen şirket, yeni mağazasıyla Azerbaycan’da tüketicileri bütçe dostu yenilenmiş telefonların ekonomik ve çevresel avantajlarıyla tanıştıracak.

Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımı ile tüketicilerin güvenilirlik ihtiyacını karşılayan şirket, Azerbaycan’ın önde gelen mobil operatörlerinden Nar ile iş birliği yaparak, yenilenmiş telefonlar, uzman teknik inceleme ve yenileme hizmetleri, zengin aksesuar çeşitleri sunuluyor. Nar tarafından yenilenmiş telefonlar için sağlanan 12 ay garanti güvencesi ise Azerbaycan’da ikinci el telefon pazarını dönüştürecek bir ilk olma özelliğini taşıyor.

EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir konuyla ilgili olarak, “Katar’da başlayan yurt dışı yolculuğumuza Azerbaycan’la devam ederek ülkenin lider iletişim şirketi Azerconnect ve önde gelen mobil operatörlerinden Nar ile iş birliğine gitmiştik. Bu kez ise Azerbaycan’da kendi mağazamızı müşterilerimizle 150’nci buluşma noktamız olarak açmanın gururunu yaşıyoruz. Azerbaycan’da tüketicilerin, eski telefonları yenileyerek sunduğumuz güvenilir, esnek ödeme seçenekleri ile çok daha ulaşılır, çevreci ve profesyonel hizmetlerimizi hızla benimseyeceğine inanıyoruz” dedi.

EasyCep Azerbaycan’ın CEO’su Seymur Cavadov ise, Bakü’de yeni açılan mağazanın açılış etkinliğinde heyecanını dile getirdi: “Azerbaycan’da ilk mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenmiş telefon kavramı buradaki tüketiciler için yeni olabilir, ancak yenilenmiş telefonların avantajları ile tanışınca hızla benimseyeceklerinden eminiz. Müşterilerimizin, sunduğumuz garanti güvencesi ve esnek ödeme seçeneklerine yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. Bunun yanında, yenilenmiş telefonların yeni cihaz üretiminden kaynaklı karbon emisyonunu engellediği göz önünde bulundurulduğunda, müşterilerimizin çevresel açıdan bilinçli tercihler yapmaktan da memnuniyet duyacaklarını öngörüyoruz. Herkesi, sunduğumuz bu önemli avantajları keşfetmeye davet ediyoruz.”

Şirket, 2024 yılında toplam cirosunun yüzde 5’ini yurt dışı operasyonlarından elde etmeyi öngörürken, bu stratejik adım şirketin bölgesel oyuncu olma yolundaki kararlı ilerleyişini ve yenilenmiş elektronik cihazların avantajlarını tüketicilere tanıtma misyonunu güçlendiriyor.