Türkiye’nin önde gelen yenilenmiş elektronik ürün marketlerinden EasyCep, hızlı büyümesini sürdürürken, seneyi üç ödül birden alarak kapatıyor.

Başta cep telefonları olmak üzere elektronik cihazlarda tüketim alışkanlıklarını sürdürülebilirlik odaklı olarak dönüştüren EasyCep, çalışmaları ile bugüne kadar birçok ödüle lâyık görüldü. 2023 yılının son çeyreğinde ödüllerine yenilerini ekleyen şirket, son olarak üç ödülün daha sahibi oldu.

Elektronik cihaz tüketimine yeni bir perspektif kazandırması nedeniyle İstanbul Marketing Awards’ta, ‘Ürün, Deneyim ve Satış’ kategorisinde ödüle lâyık görülen şirket, dijital dönüşüme ve müşteri deneyimlerine yön veren öncü markaların ve liderlerin buluştuğu LIFT AWARDS 2023’te ise çevrimiçi pazarlamadaki performansıyla ödül kazandı. EasyCep CMO’su Samet Ensar Sarı’nın, Altın Liderler Ödülleri’nde ‘Türkiye’nin 50 Lider CMO’su listesinde yer alması ise şirketin yeni bir sektörü pazarlama faaliyetleri ile tanıtma başarısını ortaya koydu.

“Ödüller doğru yolda olduğumuzun göstergesi”

Kazandıkları ödülleri değerlendiren EasyCep CMO’su Samet Ensar Sarı, “Faaliyetlerimize başladığımız ilk günden beri müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için kendimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz. Bugüne kadar birçok ilke imza attığımız yenilenmiş elektronik cihaz sektöründe öncü ve yol gösterici bir konumda yer almanın bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. İkinci el elektronik üründe güvenli ve avantajlı alışveriş olanağı sunan EasyCep olarak kazandığımız ödüller bize büyük bir motivasyon sağlarken; ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde farklı alanlarda üç ödülün daha sahibi olarak başarılarla dolu 2023 yılını taçlandırmış olduk. Önümüzdeki dönemde de ilk günkü heyecan ve motivasyonumuzla müşterilerimizi yeniliklerle tanıştırmayı ve öncüsü olduğumuz sektörü ileri taşımayı sürdüreceğiz” diye konuştu.