EasyCep, 2023 yılında 4 kat büyüyerek 200 bine yakın elektronik cihaz yeniledi. Katar’la başlayan yurt dışı yolculuğuna Azerbaycan ile devam eden şirket, önümüzdeki günlerde yurt dışında ilk kendi premium deneyim ve satış mağazasını açarak, Azerbaycanlı tüketicileri yenilenmiş telefonlarla tanıştıracak.

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen yenilenmiş elektronik cihaz pazarında ivmesini artırdı. Şirket, Türkiye sınırlarını aşarak Katar ve Azerbaycan’da tüketicileri yenilenmiş elektronik cihazların avantajları ile tanıştırmayı hedefliyor. Tüketicinin artan ilgisine paralel olarak kapasitesini ve toplam istihdamını artıran şirket, 2023 yılını 4 kat büyüme ile kapattı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 Nisan ayında 2023’te yaptığı tüm yıllık cirosunun tamamına ulaşmış olacak. Yurt genelinde son bir yılda mağaza sayısını artıran şirket, 2024 yılında 340 bin adet elektronik cihazı yenilemeyi ve cirosunun yüzde 5’ini de yurt dışı operasyonundan elde etmeyi hedefliyor. Yeni telefon alımlarında krediler 3 ay vade ile sınırlandırılmış olmasına karşın, yenilenmiş elektronik cihazlarda kredi kartına 12 ay taksit ve 12 ay garanti hizmeti sunan şirket, başta cep telefonu olmak üzere teknolojiye erişimde imkanlar sunuyor. Yenilenmiş bir telefonun, muadili yeni bir telefona göre yüzde 30’a kadar daha ucuz olması, talepteki artışın en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

EasyCep Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Akif Özdemir, “Ülkemizde telefon yenileme adedinin sürekli olarak artmasından memnunuz. Kullanılmış telefon pazarında yenilenmiş telefonların payı yüzde 5’lere ulaştı ve 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 30’a ulaşmasını bekliyoruz. EasyCep olarak sadece bir yılda 200 bine yakın elektronik cihazı yenileyerek pazarın lideri durumdayız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenmiş telefonlara olan talebin artmasına paralel olarak yenileme merkezimizin kapasitesini artırırken, ekibimizi genişleterek istihdamımızda yüzde 54 artışa gittik” dedi.

Online ve fiziksel olarak hızla büyümesini sürdüren şirket, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine üçüncü sıradan girerek ödül aldı. Geçtiğimiz günlerde de StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi 2023 Ödülleri kapsamında verilen oylar neticesinde Yılın Growth Girişimi seçildi.

Yurt genelinde ilçeleri de kapsama alanına alıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana 61 yeni mağaza açarak toplamda 161 fiziksel noktada tüketicilerle buluşan şirket, kapsama alanını genişletmek üzere yeni bir atılım başlattı. Özdemir, “Başarımızı, tüketicinin aklında “acaba” kalmayan bir şeffaflık sayesinde kazandığımız güvene borçluyuz. Güven veren hizmetlerimizle ülkemizde ikinci el telefon pazarını dönüştüren bir ağ kuruyoruz. EasyCep Express adını verdiğimiz bu ağımızda, yerel telefon bayileri EasyCep Express ağına dahil olarak cihaz alış ve satış hizmetleri sağlayabiliyorlar. Bu sayede ağımızı genişleterek, nüfusu 100 bin ve üzerinde olan ilçeler dahil şirketimizin hizmetini ve yenilenmiş teknoloji deneyimini yurt geneline yayıyoruz. Buna özel olarak bir yazılım ürünü geliştirdik ve ilk 40 EasyCep Express üyemiz sisteme dahil oldu. Önümüzdeki dönemde bu ağı hızla büyüteceğiz” diye konuştu.

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: “2023’te Kapında Sat servisimizi kullanan kullanıcılarımız bir önceki yıla göre 4,5 kat artış gösterdi. Senenin sonuna doğru devreye aldığımız İstanbul içi aynı gün teslimat özelliğiyle binlerce müşterimizi yeni cihazlarıyla 24 saatten az sürede buluşturduk. Binlerce tüketici, EasyCare ve EasyFix’in sunduğu sigorta ve tamir hizmetlerimizle ilk defa tanıştı. Yaklaşık 15 bin müşterimiz tamamlayıcı servisimizden faydalanırken EasyCare ile telefonlarını güvence altına alan kullanıcı sayısını 10 katına çıkardık.”

Katar ve Azerbaycan’ı da yenilenmiş elektronik cihazlarla tanıştırıyor

Geçen yıl tohum yatırımcılarından olan Fibabanka’nın risk sermayesi fonu Finberg’den yeni bir yatırım alan şirket, bu potansiyele paralel olarak bölgesel oyuncu olma hedefiyle yurt dışına açıldı.

Özdemir, “İlk olarak Katar’da faaliyet göstermeye başlayarak ülkenin üç perakende devi ile anlaştık. Katar’daki faaliyetimize tüketicilerin eski telefonlarını alarak başladık. Bölgenin lider perakende markalarıyla güçlerimizi birleştirerek ülkedeki yenilenmiş tüketici elektroniği sektörüne profesyonel bir perspektif sunduk. Ülkenin en büyük telekom operatörü Ooredoo’nun 21 mağazasının yanı sıra, ülkenin en geniş ağa sahip elektronik cihaz ve teknik servis tedarikçisi Starlink’le de iş birliği yapıyoruz. Bunun yanında, Katar dahil 10 ülkede faaliyet gösteren bölgenin en büyük hipermarket zincir markalarından Lulu Hipermarket de Katar operasyonumuza güç katıyor” dedi.

Özdemir, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sonraki durağımız ise Azerbaycan oldu. Ülkenin lider iletişim markalarından olan Azerconnect ortaklığında ülkeye giriş yaptık. Ülkenin başkenti Bakü ve diğer en büyük şehirlerinden olan Sumgayıt ve Khyrdalan’da bulunan telekom operatörü Nar’ın 19 seçkin mağazasında hizmet veriyoruz. Bu ay Azerbaycan’da Bakü’nün en popüler caddelerinden 28 May’de ilk kendi premium deneyim ve satış mağazamızı açıyoruz. Yenilenmiş elektronik cihazlar konusunda Azerbaycan pazarı, Türkiye’nin bundan 5 yıl önceki dönemine benziyor. Türkiye’de tüketicileri tanıştırdığımız sunduğumuz faydalarla Azerbaycanlı tüketicileri de tanıştıracak olmaktan heyecanlıyız.”

Bu atılımları takiben şirket ardından 2024 yılında cirosunun yüzde 5’ini yurt dışı pazarlardan elde etmeyi öngörüyor.