Türkiye’de araçların trafiğe uygunluk denetimleri doğrudan devlet tarafından değil, kamu otoritesinin gözetiminde faaliyet gösteren TÜVTÜRK tarafından yürütülüyor. 2007 yılında imzalanan sözleşmeyle 2027’ye kadar yetkilendirilen kuruluşun görev süresi 14 Ağustos 2027’de sona erecek. Bu çerçevede yaklaşık 20 yıldır sürdürülen TÜVTÜRK hizmeti, kamuoyunda sabırları zorlayan bir noktaya ulaştı. Randevu sistemiyle yürütülen uygulamada pek çok aksaklık dikkat çekerken; hizmet kalitesi, personelin yaklaşımı, istasyonların konumu ve kapasitesi gibi konular uzun süredir eleştiri konusu oluyor. Ancak en çok tepki çeken başlık ücret politikası. Herhangi bir bakım ya da parça değişimi yapılmadan yalnızca kontrol işlemi gerçekleştirilmesine rağmen talep edilen yüksek bedeller, araç sahiplerinin en büyük şikâyeti olarak öne çıkıyor.

2026 TÜVTÜRK FİYAT LİSTESİ

Yağ ve filtre değişimi dahi yapılmazken 2026'da; traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayenesinden 1.674,00 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork muayenesinde 3 bin 288,00 TL; otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayenesinde 4 bin 446,00 TL talep ediliyor.

"NE YAĞ NE FİLTRE DEĞİŞİYOR, SADECE KONTROL PARASI"

Bu kapsamda yükselen tepkileri, CHP Kocaeli Milletvekili Ümit Dikbayır gündeme taşıdı.

X hesabında bir paylaşım yapan Dikbayır, "Araç muayenesi 3 bin 288 TL! Yağ değişmiyor, filtre değişmiyor. Sadece kontrol parası. Hem mecbur tutuyorsunuz hem fahiş bedel alıyorsunuz. Zaten arabadan, yakıttan, sigortadan fahiş vergi alıyorsunuz yetmiyor mu? Bir de kredi kartına utanmadan komisyon istiyorlar! Bunlar yasak değil miydi?" ifadelerini kullandı.